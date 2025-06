Corsair K70 Max

Corsair heeft zijn nieuwste toetsenbord uitgebracht: de K70 Max. Het keyboard maakt gebruik van mechanische switches, maar met een twist. De MGX-switches zijn namelijk magnetische switches, waardoor je ze kunt aanpassen aan je eigen wensen. Hoe dat werkt, bekijken we natuurlijk in deze review.

De K70 Max is een fullsizetoetsenbord, met 104 toetsen dus. Corsair voegt daar nog een paar extra (media)toetsen en een roller aan toe, wat het totaal op 112 toetsen brengt. Het is het eerste Max-toetsenbord, maar zeker niet het eerste in de K70-serie; daarvan tellen we in de Pricewatch momenteel al 30 varianten. Dat is nog maar het tipje van de ijsberg, want bij Corsair kun je filteren op maar liefst 80 K70-varianten. Mocht je nog meer behoefte aan K70's hebben, dan kun je ook bij Nokia terecht; zij hebben telefoons die ook K70 Max heten.

De K70 Max is uniek wegens zijn magnetische switches. Die zijn niet alleen voor de K70-serie nieuw, de K70 Max is überhaupt het eerste Corsair-toetsenbord met dit type switch. We richten ons in deze review dus vooral op die eigenschap, maar natuurlijk kijken we ook naar de overige eigenschappen van het nieuwste Corsair-toetsenbord. De K70 Max wordt geleverd met polssteun en heeft een Amerikaanse adviesprijs van 230 dollar gekregen.