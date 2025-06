Samengevat De Wooting 80HE is na lang wachten eindelijk verschenen en stelt niet teleur. Het compacte keyboard, bijna een tkl, met analoge halleffectswitches is in diverse uitvoeringen en kleuren verkrijgbaar. Je kunt het keyboard kopen met plastic case, met metalen case, of als losse module, met diverse keycap- en kleuropties. We testten de versie met metalen (zinklegering) behuizing. Het geluid klinkt lekker en de toetsen voelen stabiel. De webgebaseerde Wootility-software om het keyboard te configureren werkt fijn, profielen worden op het keyboard opgeslagen en de software werkt zonder registraties. De analoge switches maken met name voor gamers interessante trucs mogelijk, terwijl de mogelijkheid het actuatiepunt in te stellen voor een breder publiek interessant is. Softwarematig is het keyboard uitgebreid instelbaar, maar voor hardwaremodders is er weinig keus in switches en behuizingen. Wie echter een compact, fijn, stil en analoog toetsenbord wil zonder modificaties, maakt met de 80HE een uitstekende, maar wel prijzige keuze. Pluspunten Analoge Lekker-switches

Innovatieve softwarefeatures

Goede bouwkwaliteit

Draagtas bij zinkbehuizing Minpunten Hardware weinig aanpasbaar

Spatiebalk kan beter

Hoge prijs voor de features Getest Wooting 80HE Prijs bij publicatie: € 320,- Bekijk product

Van een stukje Hollandsch Glorie op zijn tijd zijn we niet vies en weinig Nederlandse merken hebben een grotere invloed in hun productsegment gehad dan Wooting. Het Nederlandse bedrijf is in relatief korte tijd een gerenommeerde naam geworden op toetsenbordgebied en een van de drijvende krachten achter de verschuiving richting analoge switches en halleffectswitches in keyboards. Met de nieuwste Wooting 80HE heeft het bedrijf een welkome toevoeging aan zijn 60HE uitgebracht: een iets uitgebreider toetsenbord met 80 procent van de toetsen. Een soort tkl-keyboard dus, zonder numpad maar met navigatiecluster.

Wooting is nog geen tien jaar oud, maar wie een klein beetje interesse heeft in de wereld van mechanische toetsenborden, kent het bedrijf ongetwijfeld van zijn eerste Wooting One-keyboard, de Tow en de 60HE. En natuurlijk van de Lekker-switch, de zelfontwikkelde analoge switch met halleffectsensor in plaats van een gebruikelijk fysiek contact om te registreren wanneer een toets wordt ingedrukt. Die analoge Lekker-switches zitten ook in de Wooting 80HE, samen met een nieuw pcb en diverse opties voor de behuizing. De 'geboorte' van de 80HEW had nogal wat voeten in aarde, met vertragingen in de productie die de introductie vertraagden sinds de Kickstarter van Wooting in maart 2024 van start ging.

We hebben de 80HE met de vernieuwde Lekker V2-switches getest. Het keyboard is in diverse configuraties te koop: zo kun je het basismodel met een kunstof behuizing en pbt-keycaps kopen. Dat kost 220 euro en die uitvoering is in zwart en grijs verkrijgbaar, met diverse toetsenbordindelingen. Je kunt ook voor alternatieve setjes pbt-keycaps kiezen: zo zijn er de standaard doubleshotkeycaps en iets duurdere dye-subtoetsen. De grootste meerprijs betaal je voor de behuizing van een zinklegering; naast de plastic behuizing hebben we ook deze ontvangen. Met metalen behuizing kost de 80HE geen 220 euro, maar 320 euro. Je kunt die behuizing overigens ook nog later kopen, of alleen het pcb kopen en zelf een behuizing maken of kopen.