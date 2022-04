Samengevat

Wooting maakte furore met zijn eerste toetsenbord met optomechanische switches en een analoge respons. Na een lang ontwikkeltraject heeft het Nederlandse bedrijf nu een toetsenbord met Hall-effect-switches uitgebracht. Dankzij magneten is de analoge respons preciezer en het actuatiebereik beslaat het volledige travelbereik. Elke toets is individueel instelbaar, zowel wat actie en licht, als actuatiepunt betreft. Daarmee is de Wooting two HE uniek in zijn soort en kan het toetsenbord normaal worden gebruikt, of in analoge modus. Daarbij verandert elke willekeurige toets in die van gamecontrollers, met volledig analoge respons. De bouwkwaliteit, zowel van de toetsenbordbehuizing als van de individuele switches, is zeer goed, en de switches mogen met recht 'Lekker' worden genoemd. Dit is een aanrader voor fervente gamers en liefhebbers van fijn tikkende toetsenborden.