MSI heeft met de Vigor GK71 Sonic-serie twee toetsenborden voor gamers uitgebracht. De variant met rode switches zou eerder verkrijgbaar zijn dan die met blauwe, maar de praktijk leert dat de variant met Sonic Blue-switches inmiddels al prijzen heeft, terwijl de Sonic Red-variant nog op zich laat wachten. We hebben beide toetsenborden in huis gehaald om te zien hoe MSI's nieuwe Vigor-toetsenborden, met die Sonic-switches, bevallen.

Eerst een kleine recap. MSI maakt natuurlijk al jaren gamingtoetsenborden met mechanische switches; de eerste verscheen tien jaar geleden in de vorm van de GK-601. Sinds een aantal jaar voert MSI de naam Vigor voor zijn gamingtoetsenborden en de recentste uitbreidingen in die lijn zijn de hier besproken GK71-varianten. De versie met blauwe switches, clicky dus, kost momenteel ongeveer 120 euro. De versie met rode switches, ook bekend als lineair, zal voor een vergelijkbare prijs te koop zijn.

Beide toetsenborden zijn fullsize keyboards, met 105 toetsen dus, en hebben een duidelijk gaminggericht uiterlijk. Anders dan de overige toetsenborden in het productgamma van MSI hebben de twee GK71-modellen in de rechterbovenhoek dedicated mediatoetsen, waarbij vooral het draaiwiel voor volume opvalt. Wat ook opvalt, is de lichtshow. De toetsenborden hebben - uiteraard zou ik zeggen, want het zijn gamingtoetsenborden - rgb-verlichting aan boord. Die leds vallen extra op door de aparte keycaps die op de GK71 zitten. Dat zijn deels transparante keycaps die het licht extreem goed doorlaten. Daar kijken we zodirect verder naar en ook naar de rest van de toetsenborden natuurlijk.