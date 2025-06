Met lego kun je alles typen

We reviewen niet vaak producten van kickstarters of andere vrij obscure hardware. Voor de twee toetsenborden die we in deze review bekijken, maken we echter graag een uitzondering. Het ene is namelijk een toetsenbord dat geschikt is voor de bekende legosteentjes en daar deels van gemaakt lijkt, en het andere is stiekem een high-end toetsenbord dat verkleed is als een NASA-bord.

Bij dat tweede toetsenbord moet ons direct iets van het hart; het is niet het toetsenbord dat we wilden en het is niet het toetsenbord dat je, eventueel, zou krijgen. Het betreft hier ten eerste een preproductiemodel en ten tweede zijn de kleur en het materiaal niet wat we met de fabrikant afgesproken hadden. Maar... met je ogen dicht heb je een toetsenbord dat in ieder geval het tweede aspect grotendeels goedmaakt.

We wilden het 'legotoetsenbord' graag nader bekijken, omdat, nou ja, omdat het lego is. Het is eigenlijk pure novelty, maar stiekem zit ergens tussen de noppen en holten ook nog een heus, serieus toetsenbord. Het legotoetsenbord mag natuurlijk niet zo heten, dus fabrikant Melgeek noemt het de Pixel. Je kunt dat toetsenbord alvast reserveren voor 199 dollar, maar de uiteindelijke retailprijs zou 250 dollar worden. Het 'NASA-toetsenbord', de Lunar 01, kost tijdens de kickstarter ongeveer 160 euro, maar zou in de gewone verkoop ongeveer 280 euro kosten.