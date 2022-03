Logitech bracht eind januari zijn G413 SE-toetsenbord uit, met mechanische switches. Op het eerste gezicht leek dat een standaard, misschien zelfs wat saai toetsenbord, maar het heeft een paar eigenschappen die je doen opkijken. Allereerst is er de prijs. Met een adviesprijs van 80 euro en een straatprijs die daar inmiddels aanzienlijk onder zit, is het een zeer betaalbaar toetsenbord. Bovendien maakte Logitech gewag van pbt-keycaps, terwijl verreweg de meeste toetsenborden in de lagere prijsklasse abs-keycaps hebben.

Waar de G413 SE een mechanisch gamingtoetsenbord is dat zich ook thuis moet voelen in een zakelijke omgeving, is het tweede toetsenbord in deze test van een heel andere orde. De Pop Keys van Logitech is eveneens een mechanisch toetsenbord, maar dan een kleiner, 75%-keyboard met een heel aparte vormgeving. De keycaps zijn namelijk rond, waarmee het toetsenbord een typemachinelook krijgt. Bovendien is er een rij toetsen die een nogal afwijkende functie hebben: smileys. Tel daar wat hippe kleurtjes bij op en de Pop Keys is echt een keyboard voor 'lifestylers'.

We hebben beide toetsenborden, hoewel ze heel verschillend zijn, naast elkaar gelegd. Beide zijn mechanische toetsenborden, verbonden met de naam Logitech en voor ruim onder de 100 euro verkrijgbaar. Welk toetsenbord van de twee geschikt is voor jou, is uiteraard een kwestie van smaak. Mocht je echter geen keus kunnen maken, dan helpen we je met onze testresultaten een stukje op weg.