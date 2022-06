Liefhebbers van toetsenborden met rubberen domeswitches of eigenaren van toetsenborden die het zal jeuken welke techniek onder hun toetsen schuilgaat, hebben vaak overeenkomstige bezwaren tegen mechanische toetsenborden. Los van de prijs - en die kan soms behoorlijk pittig zijn - hebben die bezwaren vaak te maken met de hoogte en het geluid van 'mechs'. Het is inderdaad waar dat een mechanisch toetsenbord, zeker een met 'blauwe' switches, vaak goed hoorbaar is. Kiezen voor een lineaire switch lost dat ten dele op, maar door de constructie maken dergelijke toetsenborden in de regel wat meer geluid dan niet-mechanische ramplankjes.

De hoogte van mechanische toetsenborden waar tegenop wordt gekeken, is minder makkelijk te omzeilen. Mechanische switches en hun keycaps zijn nu eenmaal inherent hoger dan twee velletjes plastic die tegen elkaar gedrukt worden. Niets aan te doen dus, of toch wel? Jawel, lowprofile-mechanische toetsenborden worden steeds populairder en zijn niet langer de exoten die het ooit waren. Menig fabrikant heeft een lowprofilemech in zijn assortiment, en ook de keus uit switches én keycaps wordt allengs groter.

Een mooie illustratie van die twee punten is de K3 V2 van Keychron. De eerste versie bleek een succes en werd opgevolgd door deze tweede versie. Gezien de Kickstarter-campagne die aan de verkoop voorafging, is de productie van lowprofile-mechanische toetsenborden wellicht nog niet helemaal mainstream. Aan de andere kant is zo'n campagne voor sommige bedrijven juist een lekker veilig businessmodel met weinig risico en bovendien een lekker reclamemiddel. Hoe het ook zij, de Kickstarter is gehaald en je kunt de Keychron-toetsenborden gewoon direct bij de fabrikant zelf kopen of lekker veilig bij enkele Nederlandse webwinkels aanschaffen. De vanafprijs bij Keychron is 74 dollar met 22 dollar verzendkosten, omgerekend ongeveer 85 euro. Bij lokale winkels is vooralsnog alleen V1 te koop voor ongeveer 100 euro, met iets minder opties voor switches.

Wat je dan koopt, is een lowprofile-mechanisch toetsenbord met Cherry-stijlkeycaps en de keus tussen lowprofile-mechanische switches van Gateron en optomechanische switches die onder de vlag van Keychron zelf verkocht worden. Die laatste zijn in maar liefst acht varianten verkrijgbaar, van lineair via tactile tot clicky. Zoals we inmiddels een beetje gewend zijn van optomechanische switches, zijn die ook in de Keychron hot-swappable, dus je kunt naar believen switches wisselen. Een extra setje switches kost in Keychrons winkel 19 dollar, dus eens iets anders proberen maakt je niet direct straatarm. We hebben het Keychron K3 V2-toetsenbord getest met de rode, gele en witte varianten van de optische switches.