We hebben al vaker geschreven over toetsenborden en dan vooral mechanische, maar tot dusver reviewden we ze niet. Daarin gaan we verandering brengen, want voor veel tweakers is een toetsenbord, en ook de muis trouwens, een belangrijk onderdeel van niet alleen de manier waarop je je pc bedient, maar ook van de uitstraling van je battle station.

Sinds enige tijd beschikken we in ons testlab over een texture analyzer, een prijzig apparaat dat zeer nauwkeurig de bewegingen van een toets en de karakteristieken van de onderliggende switch kan meten. Zo kunnen we, naast de eigen ervaring met een toetsenbord, ook gekwantificeerde data gebruiken om onze bevindingen te staven.

We kijken eerst naar een reeks mechanische toetsenborden, waarbij onze aandacht uitgaat naar tkl-borden, waarbij tkl een afkorting is van tenkeyless. De aandacht van vooral gamers en veeltikkers gaat immers uit naar mechanische toetsenborden en tkl's hebben een fijn compact ontwerp zonder dat je veel aan functionaliteit inboet. Vergeleken met een fullsize-toetsenbord ontbreekt immers alleen de numerieke keypad.

Gamers krijgen zo extra ruimte voor hun muis en met die doelgroep in gedachten hebben we een selectie tkl-toetsenborden naast elkaar gezet met 'rode', en voor de typisten, 'bruine' switches. Daarbij hebben we representatieve modellen van diverse merken gekozen. Van de meeste toetsenborden zijn verschillende varianten verkrijgbaar, in diverse kleuren en met verschillende switches. We hebben gekozen voor overwegend rode en bruine of equivalente switches.