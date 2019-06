Wooting Two-toetsenbord met Lekker-switches verschijnt begin 2020

Wooting neemt vanaf deze zomer pre-orders aan voor zijn Wooting Two Lekker Edition-toetsenbord. Begin volgend jaar moet het apparaat verschijnen. Het gaat om een mechanisch toetsenbord met Wootings eigen Lekker-schakelaars met analoge input.

Wooting toonde de Wooting Two Lekker Edition tijdens de Computex-beurs en heeft nu ook de productpagina op zijn site gezet. Daar valt te lezen dat het bedrijf vanaf de zomer pre-orders in ontvangst neemt en dat het toetsenbord in beperkte oplage uitkomt. Het bedrijf wil nog feedback op het ontwerp verwerken en zou dan vanaf begin 2020 het product kunnen leveren. Een prijs is nog niet bekendgemaakt maar het toetsenbord zal duurder worden dan de Wooting Two, die het bedrijf momenteel voor 150 euro aanbiedt.

De Wooting Two Lekker Edition heeft 108 toetsen met Lekker-schakelaars. Dit zijn schakelaars met analoge input die Wooting zelf ontworpen heeft en waarvan de werking berust op het Hall-effect. Wooting heeft zich gespecialiseerd in mechanische toetsenborden met analoge input. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld harder of zachter te lopen in games op basis van hoe hard een speler een toets indrukt.

De Lekker Edition van de Wooting Two heeft verder rgb-verlichting per toets, een pollingrate van 1000Hz, n-key rollover, anti-ghosting, en 8MB geheugen voor de opslag van tot aan vier profielen. De afmetingen zijn 460x150x39mm en het toetsenbord weegt ongeveer 950 gram.