Wooting toont Lekker-schakelaar met analoge input op basis van Hall-effect

Het Nederlandse Wooting introduceert de Lekker Linear65, een schakelaar met analoge input die derde partijen kunnen gebruiken voor hun mechanische toetsenborden. De werking is gebaseerd op het Hall-effect.

De Lekker Linear65 is een schakelaar waarvan de analoge input is gebaseerd op het Hall-effect. Dit effect beschrijft het potentiaalverschil dat ontstaat bij bijvoorbeeld een kabel waar stroom door gaat bij het aanleggen van een magneetveld. Een sensor is te gebruiken om de positie van de magneet te bepalen door de invloed van de elektromagnetische kracht op de elektronen te meten.

Schakelaars met magneten en sensoren die gebruikmaken van dit effect bestaan al sinds 1968, beschrijft Wooting, maar de techniek was lange tijd te duur voor gebruik in consumentenproducten. Bovendien waren vrijwel alle schakelaars bedoeld voor digitale input. De techniek heeft volgens het bedrijf echter voordelen voor analoge input, waarbij precies gemeten kan worden hoe hard de gebruiker op de toetsen drukt.

Er is geen fysieke verbinding nodig tussen de magneet en de sensor, waardoor de switches volgens het bedrijf hot-swappable zijn, soepel werken, niet stoten en ook na honderd miljoen kliks nog functioneren. "Als je erover nadenkt, verschilt dat niet zoveel van de optische schakelaars van Flaretech", aldus Wooting. Die switches gebruikt het bedrijf voor zijn eigen toetsenborden en de werking hiervan berust op de registratie van de reflectie van licht in de optische schakelaar om de afstand van de toets te bepalen. Analoge input opent nieuwe mogelijkheden in games, zoals nauwkeurig sturen en harder of zachter lopen op basis van het indrukken.

Wooting heeft de Lekker Linear65 ontworpen, maar laat deze maken door Huano, terwijl de sensor afkomstig is van Major-Power, oftewel mPower. Wooting gaat de komende weken meer bekendmaken over de financiering van de productie van de Lekker-schakelaar en tijdens de Computex-techbeurs in Taiwan houdt het bedrijf een demonstratie.