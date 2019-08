Razer brengt lichtgewicht Viper-gamemuis met optische switches uit voor 90 euro

Razer brengt een gamemuis uit die optische switches gebruikt voor de muisknoppen in plaats van mechanische exemplaren. Volgens Razer komt dat de kliksnelheid ten goede. De ambidextreuze muis weegt 69 gram en is daarmee veel lichter dan veel populaire gamemuizen.

Razer gebruikt eigen optische switches voor de Viper. Volgens de fabrikant zijn die drie keer zo snel als mechanische switches. De switches werken met een straal infraroodlicht. In de muisknoppen zit een sluiter en bij het indrukken onderbreekt deze de lichtstraal, om zo een muisklik te registreren.

De Razer Viper weegt 69 gram en dat is erg licht in vergelijking met andere populaire bedrade muizen voor gamers. Razers eigen Naga Trinity en Logitechs G502 wegen bijvoorbeeld zo'n 120 gram. Volgens Razer is het gewicht laag doordat de muis geen binnenskelet heeft. Het ontwerp is ambidextreus en dus geschikt voor zowel links- als rechtshandigen.

In de muis zit een Razer 5G-sensor met een resolutie van 16.000dpi. Het snoer is een Razer Speedflex Cable, volgens de fabrikant heeft die een lage weerstand en blijft de kabel daardoor minder snel ergens aan vastzitten. De gamemuis heeft acht programmeerbare knoppen die via de Razer Synapse 3-software zijn in te stellen.

Razer zegt de Viper ontwikkeld te hebben in samenwerking met e-sporters en dat is ook de doelgroep voor de lichte gamemuis. De Viper is te koop voor een adviesprijs van negentig euro.