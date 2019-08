Google haalt www en https weg uit adresbalk in Chrome 76

De Chrome-browser toont vanaf de recentste versie geen www of https meer in de adresbalk. Het bedrijf wil daarmee de gebruikersinterface van de browser simpeler maken. Als gebruikers de subdomeinen willen zien, moeten ze daarvoor eerst doorklikken.

De wijzigingen zitten in Chrome 76, de recentste versie van de browser. Daarin zijn subdomeinen als www. niet meer te zien, al blijft de mobiele aankondiging m. wel bestaan. Ook verstopt google https://, maar als een website geen gebruikmaakt van ssl, verschijnt er alsnog een waarschuwing dat de website misschien onveilig is. Gebruikers kunnen het volledige domein nog wel zien als ze op de desktop twee keer in de adresbalk klikken. Op mobiele apparaten hoeft dat maar één keer.

Het is niet de eerste keer dat Google het subdomein verstopt. Dat deed het bedrijf ook al in september vorig jaar in Chrome 69. Daarop kwam echter veel kritiek van gebruikers, waarop Google besloot het ontwerp in te trekken. Ook nu zijn gebruikers niet tevreden, blijkt uit reacties op de changelog waarin de verandering wordt aangekondigd. "Jullie noemen www een speciaal geval, maar het is waardevolle en belangrijke informatie", schrijft een gebruiker.

Google heeft een extensie ontwikkeld waarmee gebruikers alsnog kunnen zien welk subdomein wordt gebruikt.