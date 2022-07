ACM: Mobieledataverbruik steeg met 5,6 procent, bundels extra populair

Het mobieledataverbruik in Nederland steeg in het eerste kwartaal van 2022 met ongeveer 5,6 procent naar net geen 350 miljoen gigabyte. Daarnaast steeg het aantal gebundelde telecomservices met ruim twee procent en werden er acht procent meer glasvezelverbindingen in gebruik genomen.

Er werd daarnaast sinds lange tijd niet meer zo weinig gebeld, zo blijkt uit de Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt. Er werd voor 11,4 miljard minuten gebeld in het eerste kwartaal van 2022, ruim acht procent minder dan vorig kwartaal. Het aantal verstuurde sms'jes daalde ook met ruim acht procent naar 609 miljoen verstuurde berichten.

Het aantal afgesloten mobiele abonnementen steeg in die periode naar ruim 17,2 miljoen, grofweg twee procent meer dan vorig kwartaal. Gemiddeld betaalt een klant tegenwoordig 16,80 euro. Mobiele abonnementen werden iets vaker afgesloten in combinatie met andere telecomservices.

Nederlanders hadden in Q1 van 2022 ongeveer 3,2 miljoen mobiele abonnementen in combinatie met ten minste één andere telecomservice. Ruim twee derde daarvan bestaat uit totaalpakketten met mobiele telefonie, breedbandinternet, televisie en vaste telefonie. Volgens de ACM geven consumenten aan dat pakketkortingen een belangrijke motivatie zijn. Klanten krijgen bij bundels vaak korting op het totaalbedrag. De ACM benadrukt dat 40 procent van de consumenten om diezelfde reden ook niet wil overstappen op een andere provider: dan vervalt het combinatievoordeel binnen hun bundel.

Als het gaat om de verdeling van het marktaandeel binnen de telecomsector, is er voor de drie providers met een eigen netwerk niets veranderd ten opzichte van vorig kwartaal. KPN en T-Mobile hebben ieder 25 tot 30 procent van de markt in handen en VodafoneZiggo behoudt tussen de 20 en 25 procent. De grote stijger is de verzameling van virtuele providers, die in prominentie groeide van tussen de 10 en 15 procent naar tussen de 20 en 25 procent.

Breedbandinternet en glasvezel

Op het gebied van vast breedbandinternet vond er in het eerste kwartaal van 2022 ook een kleine verschuiving plaats. De ACM nuanceert de ondervindingen wel, omdat er sinds dit kwartaal nieuwe kleinere providers aan de Telecommonitor zijn toegevoegd.

Het aantal Nederlandse huishoudens met een internetverbinding steeg naar net geen 7,8 miljoen, bijna 2,7 procent meer dan vorig kwartaal. Het aandeel van coaxaansluitingen daalde iets, gecompenseerd door een kleine stijging van dsl-aansluitingen en bijna acht procent meer glasvezelverbindingen.

Ondertussen liggen er in Nederland ruim 4,7 miljoen glasvezelaansluitingen klaar voor gebruik, terwijl er in 2,17 miljoen gevallen ook daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt. KPN is nog altijd verreweg de grootste uitbater van het glasvezelnetwerk in Nederland. Het bedrijf heeft tussen de 70 en 75 procent van het marktaandeel van glasvezel in handen.