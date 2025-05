ACM: Nederlanders verbruiken 20 procent meer data, consument stapt minder over

Het mobiele dataverbruik nam in het tweede kwartaal van 2023 met ruim 20 procent toe naar 514 miljoen gigabyte. Ook het aantal verzonden sms'jes steeg weer iets. Het aantal belminuten nam in hetzelfde kwartaal opnieuw iets af.

In het tweede kwartaal van 2023 werd er 9,7 miljard minuten gebeld, wat 100 miljoen minuten minder is dan in het kwartaal daarvoor, blijkt uit de Telecommonitor van de ACM. Het aantal verzonden sms'jes steeg in die periode van 522 miljoen naar 547. De grootste stijging is te zien op het gebied van mobiel dataverbruik. Er werd in de betreffende periode 514 miljoen gigabyte aan data verbruikt, wat een stijging van 88 miljoen gigabyte is ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Dat is volgens de ACM de hoogste stijging 'in lange tijd'. Binnen de sector mobiele telefonie is Odido, voorheen T-Mobile, verreweg de grootste provider, gekeken naar zowel dataverbruik als belminuten en het aantal klanten.

In dezelfde periode werden er 440.000 nieuwe glasvezelverbindingen aangelegd, terwijl het aantal daadwerkelijk aangesloten huishoudens met een glasvezelabonnement steeg van 2,5 naar 2,6 miljoen. Het aantal coaxaansluitingen is met 3,38 miljoen nog steeds aanzienlijk groter dan het aantal glasvezelaansluitingen. Wel overstijgt het aantal glasvezelaansluitingen sinds eerder dit jaar het aantal dsl-connecties. De ACM merkt op dat het aantal Nederlanders dat televisie via kabel of koper kijkt afneemt, terwijl het aantal mensen dat tv kijkt via glasvezel, toenam met 2,5 procent.

Gedurende het eerste halve jaar van 2023 nam het aandeel van glasvezelabonnementen met een snelheid van tussen de 30 en 100Mbit/s aanzienlijk af en heeft nog slechts een fractie van de glasvezelabonnementafnemers een verbinding van minder dan 30Mbit/s. Het aantal 1Gbit/s-abonnementen nam in het tweede kwartaal met bijna 32 procent toe; zo'n 5,4 procent van alle glasvezelabonnementen is nu 1Gbit/s.

Verder merkt de ACM op dat het aantal Nederlanders dat niet van provider is gewisseld voor een mobiel abonnement in 2023 is gestegen. Het aantal klanten dat elf jaar of langer bij dezelfde provider blijft, is zelfs voor het eerst in lange tijd gestegen. Dit heeft volgens de toezichthouder te maken met een relatief hoge tevredenheid onder klanten; bijna 60 procent zegt tevreden te zijn met zijn provider. Mobiele abonnementen werden gemiddeld wel 1,40 euro per maand duurder.