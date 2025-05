NOS vernieuwt onderliggend systeem Teletekst

De Nederlandse Omroep Stichting heeft in samenwerking met een derde partij het onderliggende systeem voor Teletekst vernieuwd. Daarmee kan de omroep naar eigen zeggen weer jaren vooruit. Het oorspronkelijke Cyclone-systeem werd in de jaren tachtig in gebruik genomen.

Naar eigen zeggen had de NOS nauwelijks nog medewerkers die het oude systeem konden onderhouden; er werd zelfs weleens een beroep gedaan op Engelse experts die eigenlijk al met pensioen waren. Een recente Windows-update bleek daarnaast niet compatibel te zijn met het oude systeem. Daarom was het volgens de omroep belangrijk om Teletekst te vernieuwen. Hiervoor paste de omroep reverse engineering toe, aangezien het uiterlijk van de dienst niet te veel mocht veranderen.

De omroepstichting meldt dat Teletekst nog steeds door miljoenen mensen gebruikt wordt. Via tv's zou de dienst 3,5 miljoen mensen per week bereiken, terwijl de officiële app 1 miljoen gebruikers per week heeft. Onder meer in de luchtvaart zou de dienst, specifiek het weerbulletin, zelfs als een belangrijke bron dienen.

In Nederland beheert de NOS de dienst, waarbij Teletekst als handelsnaam gebruikt wordt. Naast de omroeporganisatie dragen enkele regionale omroepen nog bij aan de informatievoorziening via het platform. Oorspronkelijk werd de teleteksttechnologie door de BBC ontwikkeld voor het ondertitelen van programma's. De Britse omroep stopte in 2012 met de dienst. De informatie voor teletekst wordt met het reguliere televisiesignaal meegestuurd.