Nintendo brengt volgende week laatste wave Mario Kart 8 Deluxe-dlc-circuits uit

Nintendo brengt op 9 november zijn zesde en laatste 'wave' dlc-circuits uit voor de Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass-dlc. Net als de vorige vijf ladingen, bevat deze wave acht nieuwe circuits. De game krijgt in de zesde wave ook vier nieuwe speelbare personages.

De acht nieuwe Mario Kart 8 Deluxe-circuits worden verdeeld in twee nieuwe cups: de Acorn Cup en de Spiny Cup, zo blijkt uit een trailer. Daarin zitten Rainbow Road en Daisy Circuit uit Mario Kart Wii, DK Mountain uit Double Dash, Rosalina's Ice World van de 3DS, Bowser's Castle 3 van de SNES en Madrid Drive, Rome Avanti en Piranha Plant Cove uit smartphonegame Mario Kart Tour.

Daarnaast krijgt het spel volgende week vier nieuwe speelbare personages: Diddy Kong, Funky Kong, Pauline en Peachette. De Mii-personages krijgen daarnaast nieuwe raceoutfits. Alle nieuwe content is vanaf donderdag 9 november beschikbaar voor Mario Kart 8 Deluxe-spelers met het Booster Course Pass-dlc-pakket.

Wave 6 is de laatste lading dlc-circuits die worden toegevoegd aan Mario Kart 8 Deluxe. Nintendo bracht zijn Booster Course Pass-dlc-pakket vorig jaar uit. De release van nieuwe circuits werd onderverdeeld in zes waves, die in totaal 48 extra circuits en enkele nieuwe personages bevatten. Met de dlc-pas is het aantal circuits in de racegame daarmee verdubbeld naar 96. Het dlc-pakket is alleen beschikbaar voor de Nintendo Switch. Het kost 25 euro en biedt toegang tot alle zes de dlc-ladingen.