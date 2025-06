Mario Kart 8 Deluxe-dlc-pas krijgt deze lente Yoshi Island-circuit en Birdo

Nintendo voegt een nieuw Yoshi Island-circuit toe aan de betaalde Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. Het bedrijf introduceert daarnaast Birdo als speelbaar personage. De toevoegingen zijn onderdeel van Wave 4 van de Booster Course Pass, die deze lente moet verschijnen.

Nintendo bevestigt tijdens zijn Direct-presentatie dat Birdo wordt toegevoegd aan de Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass-dlc. Het is de eerste keer dat Nintendo een nieuw speelbaar personage toevoegt als onderdeel van die dlc-pas. Birdo was eerder al speelbaar in Mario Kart Double Dash voor de GameCube en de Mario Kart-games die daarop volgden. Het personage ontbrak echter in Mario Kart 8.

Net als eerdere lichtingen, krijgt de game met Wave 4 van de Booster Course Pass weer acht nieuwe circuits, verdeeld over twee verschillende cups. De eerste daarvan is Yoshi Circuit, zo is te zien in een nieuwe trailer. Dat betreft een geheel nieuw circuit. Het is niet bekend wat de andere zeven circuits worden. Bij eerdere waves werden, naast nieuwe circuits, veelal ook circuits uit oudere games toegevoegd aan Mario Kart 8 Deluxe. In eerdere lichtingen kreeg de game bijvoorbeeld Coconut Mall, Mushroom Gorge en Waluigi Pinball.