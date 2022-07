ASUS geeft ROG Phone 6 Snapdragon 8+ Gen 1-soc en 165Hz-scherm

ASUS presenteert de gamingsmartphone ROG Phone 6. De opvolger van de ROG Phone 5s heeft onder meer een betere soc en een scherm met een hogere verversingssnelheid. De telefoon kost minstens 999 euro.

De ROG Phone 6 krijgt Qualcomms Snapdragon 8+ Gen 1-soc, waar zijn voorganger nog met de 888 Plus werd uitgerust. De 8+ Gen 1 is zuiniger en sneller dan voorgaande socs. Net als de 5s wordt de Phone 6 uitgerust met 12GB, 16GB of 18GB Lppdr5-geheugen en 256GB tot 512GB UFS3.1-opslag.

Om die snellere soc beter te kunnen koelen, zegt ASUS de koeling van de smartphone te hebben verbeterd. Zo zegt het bedrijf de luchtruimte tussen de twee pcb's te hebben verkleind en een dertig procent grotere vapor chamber in de smartphone te plaatsen. De soc is daarnaast in het midden van de smartphone geplaatst, 'zodat de warmste plekken van de telefoon wegblijven van de vingers van de gebruiker'. De smartphone kan met losse AeroActive Cooler 6-koeler worden gekocht, om de smartphone extra te verkoelen. Deze koeler heeft ook een stand en vier fysieke triggers.

Het scherm van de ROG Phone 6 is iets beter dan bij het voorgaande model. Het gaat nog steeds om een 6,78"-scherm met een 2448x1080-resolutie, maar de verversingssnelheid is met 165Hz sneller dan het 144Hz-scherm van de Phone 5s. Die verversingssnelheid kan van 60Hz tot 165Hz worden ingesteld, of op een automatische modus worden gezet.

De Phone 6 registreert daarnaast 720 keer per seconde de touch-input, twee keer zoveel als de Phone 5s. Het Samsung-scherm kan 111 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven en heeft een maximale helderheid van 800cd/m². In het scherm zit ook een vingerafdrukscanner.

ASUS heeft de accu's van de ROG Phone 6 niet gewijzigd. Ze hebben nog steeds een gezamenlijke capaciteit van 6000mAh en zijn met maximaal 65W op te laden. De camera's zijn wel gewijzigd. De smartphone komt met meerdere Sony-sensors, waaronder de IMX663-12-megapixelsensor aan de voorzijde en de IMX776-50-megapixelsensor aan de achterzijde. Daarnaast is er een 13-megapixelultragroothoekcamera en een macrocamera. De 5s had een 64-megapixelsensor aan de achterkant en een 24-megapixelselfiecamera.

De telefoon heeft verder twee simkaartsloten, een USB-C-aansluiting, 3,5mm-poort en ondersteunt 5G en Wi-Fi 6E. De ASUS ROG Phone 6 is 173x77x10,3mm, weegt 239 gram en komt 'naar verwachting' deze maand naar België en Nederland.