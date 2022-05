Officiële Killzone-website sluit de deuren en Shadow Fall verliest clan-functies

Het Amsterdamse Guerilla Games heeft de website voor Killzone zo goed als offline gehaald. Wie erheen gaat, krijgt alleen nog een korte mededeling dat de site de deuren sluit, dat in de toekomst de url doorverwijst naar PlayStation.com en dat Shadow Fall geen clans meer ondersteunt.

Uit de beslissing valt op te maken dat Guerrilla Games in ieder geval op dit moment geen interesse heeft in het uitbrengen van een nieuwe game in de franchise. De laatste game in de franchise, Killzone Shadow Fall, is alweer meer dan zes jaar oud. Op de Sony Worldwide Studios-pagina staat Guerrilla ook genoteerd als zijnde de ontwikkelaar van Horizon Zero Dawn, maar niet die van Killzone, ondanks het bestaan van zes voor Sony exclusieve games met die naam.

Het aanmaken en beheren van clans voor Shadow Fall ging via de website van Killzone, en is nu dus geen mogelijkheid meer. Onduidelijk is hoeveel mensen die game nog in multiplayer speelden; Sony geeft geen statistieken prijs. "Multiplayermodi, spelersstatistieken en ranglijsten voor Killzone Mercenary en Killzone Shadow Fall blijven wel werken", stelt de studio.

Tegenwoordig gaan de ontwikkelingsmiddelen van Guerrilla in ieder geval naar de Horizon-franchise. Horizon Zero Dawn kwam in 2017 uit voor de PS4 en augustus jongstleden voor Windows. Een vervolg, Horizon Forbidden West, moet ergens in de tweede helft van dit jaar op de PS4 en PS5 verschijnen.