Synology brengt DS2422+-nas uit met twaalf bays en AMD Ryzen-quadcore

Synology brengt de DS3622xs+ en DS2422+ uit. Beide nassystemen hebben twaalf bays. Het topmodel is uitgerust met 10GbE-poorten en een Xeon D-hexacore. De DS2422+ is een goedkoper model met gigabitethernet en een Ryzen-quadcore.

Synology DiskStation DS3622xs+

In de Synology DS3622xs+ zit een Intel Xeon D-1531 met zes cores en een maximale kloksnelheid van 2,7GHz. De nas heeft 16GB DDR4-ECC-geheugen en dat is uitbreidbaar tot maximaal 48GB. In de behuizing zelf is plaats voor twaalf 3,5"-hdd's, maar dat kan uitgebreid worden tot in totaal 36 stuks. Daarvoor moeten dan twee DX1222-uitbreidingseenheden aangesloten worden, die ieder ook twaalf hdd's kunnen bevatten. Synology voorziet de nas van twee 10GbE-aansluitingen en twee 1GbE-poorten.

De Synology DS2422+ heeft een vergelijkbare formfactor als het duurdere model en biedt ook ruimte aan twaalf hdd's, maar is uitgerust met een AMD Ryzen V1500B-processor. Die processor uit de Ryzen Embedded-serie heeft vier Zen2-cores die op maximaal 2,2GHz hun werk doen. Er zit 4GB DDR4-ECC-geheugen in de nas en dat is uit te breiden tot maximaal 32GB. Ook de DS2422+ kan uitgebreid worden met een DX1222-module, maar daarvan is er maximaal één aan te sluiten, voor een totaal van maximaal 24 hdd's. Het goedkopere model moet het doen met vier gigabitethernetpoorten.

Beide nassystemen hebben een PCIe 3.0 x8-uitbreidingsslot, maar alleen het dure model maakt gebruik van acht lanes. Bij de goedkopere versie is dat vier lanes. Het PCIe-slot kan gebruikt worden voor insteekkaarten zoals 10GbE- of 25GbE-netwerkkaarten, of adapters om M.2-ssd's te plaatsen. De apparaten draaien op Synology's DiskStationManager 7.0.

Synology mikt met de nassystemen op kleine bedrijven. De prijzen exclusief btw zijn 2666 euro voor de DS3622xs+ en 1713 euro voor de DS2422+. Met btw komt dat uit op respectievelijk zo'n 3226 en 2073 euro.