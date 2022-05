Sonos voegt DTS-ondersteuning toe aan speakers met S2-software

Sonos heeft DTS Digital Surround-ondersteuning toegevoegd aan zijn S2-besturingssysteem. Daarmee krijgen diverse Sonos-hometheaterspeakers van de afgelopen jaren ondersteuning voor het afspelen van DTS-geluid.

De ondersteuning voor DTS zit in versie 13.4 van het Sonos S2-besturingssysteem. Er is geen ondersteuning voor DTS-HD en DTS:X; alleen DTS Digital Surround 5.1 wordt ondersteund. In september kondigde Sonos de komst van DTS-ondersteuning al aan bij de introductie van de nieuwe Beam-soundbar. Ook eerste generatie van de Beam, de Playbar, Playbase, Amp en Arc krijgen via de update DTS-ondersteuning.

Met de toevoeging van DTS-ondersteuning krijgen Sonos-gebruikers meer mogelijkheden om surroundgeluid af te spelen. DTS is een tegenhanger van Dolby Digital en wordt bijvoorbeeld gebruikt op sommige blu-rays. Disney kondigde onlangs aan dat zijn streamingdienst Disney+ ondersteuning krijgt voor DTS-geluid.