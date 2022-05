'Sonos introduceert binnenkort eigen spraakassistent voor slimme speakers'

Sonos kondigt in de komende weken zijn eigen spraakassistent aan, claimt techwebsite The Verge op basis van eigen bronnen. Met de spraakassistent kunnen gebruikers straks muziek afspelen en bedienen op hun Sonos-speakers.

Sonos Voice komt volgens The Verge op 1 juni uit in de Verenigde Staten. Een internationale release zou kort daarna volgen. De spraakassistent wordt een alternatief voor Amazon Alexa en de Google Assistent, die al ondersteund worden door de speakers en soundbars van het bedrijf. Alle Sonos-producten die de S2-software draaien, krijgen volgens bronnen van The Verge ondersteuning voor de assistent.

Aanvankelijk krijgt Sonos Voice ondersteuning voor Amazon Music, Apple Music, Deezer, Pandora en Sonos Radio. Ondersteuning voor Spotify en YouTube Music ontbreken bij de release. Sonos Voice zou te activeren zijn door 'Hey Sonos' te zeggen. De spraakcommando's worden niet opgenomen of doorgespeeld naar de cloud voor verwerking.

De mogelijke komst van een Sonos-spraakassistent komt niet geheel als een verrassing. In 2019 nam het bedrijf Snips over. Dat is een bedrijf dat beperkte spraakassistenten maakt die lokaal op apparaten draaien. Dat komt overeen met de functionaliteit van Sonos Voice, die vooral gericht zou zijn op het afspelen van muziek en dus niet via de cloud werkt. Pas nog publiceerde Sonos een vacature met betrekking tot de Sonos Voice Experience.

Sonos komt binnenkort misschien ook met een nieuwe, betaalbaardere soundbar, schreef The Verge eerder al. Die zou in juni uitkomen en 249 dollar kosten. Opvallend genoeg bevat deze soundbar geen microfoons voor gebruik met een spraakassistent, dus vermoedelijk werkt de nieuwe soundbar niet met Sonos Voice.