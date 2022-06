Sonos deelt plannen om producten beter repareerbaar en energiezuiniger te maken

Speakerfabrikant Sonos heeft plannen gedeeld om zijn producten beter repareerbaar en energiezuiniger te maken. Het bedrijf wil onder andere dat zijn toekomstige speakers vanaf 2023 makkelijker uit elkaar te halen worden en allemaal een slaapmodus krijgen.

Sonos schrijft in een persbericht dat het bedrijf dit jaar onder andere is begonnen met een 'Design for Disassembly'-programma, dat volgens de fabrikant vanaf boekjaar 2023 in nieuwe speakers wordt verwerkt. De fabrikant meldt onder andere dat het vanaf dan niet langer lijm gaat gebruiken om zijn speakers te assembleren. Dat moet ervoor zorgen dat de Sonos-speakers makkelijker uit elkaar te halen worden, en daarmee ook gemakkelijker te repareren zijn. Intern gaat het bedrijf een repareerbaarheidsindex toevoegen aan zijn ontwerpproces voor producten.

Het bedrijf deelt verder echter weinig details over dit nieuwe programma. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of Sonos ook onderdelen of reparatiehandleidingen beschikbaar gaat maken. Het bedrijf meldt wel aan The Verge dat het programma is bedoeld om 'het gemakkelijker te maken om toekomstige Sonos-producten te repareren, te refurbishen en uiteindelijk te recyclen'.

De fabrikant gaat tegen het einde van 2023 ook beginnen met het gebruiken van gerecycled plastic voor alle nieuwe Sonos-speakers. Tegen 2023 krijgen nieuwe Sonos-speakers ook allemaal een slaapmodus, meldt de fabrikant. De huidige Sonos Roam heeft al een slaapstand. Sonos claimt dat zijn producten uiteindelijk minder dan 2W aan stroom moeten verbruiken wanneer ze idle zijn. Momenteel ligt dat gemiddeld nog op 3,22W, meldt de fabrikant in zijn Listen Better Report-pdf. Het bedrijf beweert daarin ook dat 75 procent van zijn carbon footprint afkomstig is van de energie die zijn verkochte producten verbruiken.

De toeleveringsketen van Sonos zou daarop goed zijn voor 19,5 procent van de CO₂-uitstoot van het bedrijf. Tegen 2030 wil Sonos dat die waardeketen CO₂-neutraal is en tegen 2040 wil het bedrijf dat zijn waardeketen een netto-CO₂-uitstoot van nul heeft. Het bedrijf geeft daarbij wel aan dat het deze doelen niet gaat halen met alleen CO₂-verminderingen. De fabrikant gaat naar eigen zeggen zo nodig 'CO₂-compensaties' gebruiken om deze doelen te behalen, zoals een zee-ecosysteemproject in Cambodja. Sonos wil in de toekomst ook technologieën inzetten om CO₂ uit de atmosfeer te verwijderen. "We erkennen dat wij, als groeiend bedrijf, niet in staat zullen zijn om koolstofneutraal en net zero te worden door alleen reducties", schrijft de fabrikant in zijn duurzaamheidsrapport.