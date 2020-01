Sonos-topman biedt excuses aan en belooft langdurig fixes te blijven leveren

Sonos-ceo Patrick Spence biedt zijn excuses aan voor de manier waarop het bedrijf het einde van ondersteuning voor oude Sonos-producten heeft gecommuniceerd. De topman belooft dat het bedrijf lange tijd bugfixes en beveiligingsupdates blijft leveren.

Spence reageert met zijn verontschuldigingen op de kritiek van klanten op het beëindigen van ondersteuning van de eerste generatie Sonos-producten. Onder andere de originele Zone Players, de Connect en Connect:Amp, de eerste generatie Play:5, de CR200 en de Bridge, die zijn geïntroduceerd tussen 2006 en 2009, krijgen daarom geen updates meer. Onduidelijk was of dat ook om bugfixes en beveiligingspatches ging, maar woensdag meldde Sonos al die wel te blijven verstrekken.

De topman meldt nu die fixes 'voor zolang als mogelijk' te blijven verstrekken, maar nieuwe features krijgen de producten niet. Als het bedrijf belangrijke problemen niet kan verhelpen, biedt het alternatieven aan, belooft hij. Bovendien werkt Sonos volgens hem aan een manier om systemen op te delen. Dat moet er voor zorgen dat aan de ene kant moderne Sonos-apparaten samen kunnen werken en updates blijven ontvangen, terwijl aan de andere kant verouderde producten samen blijven functioneren. Sonos maakt op korte termijn meer bekend over deze plannen.

Ook reageert de topman op kritiek op het inruilprogramma en de 'Recycle Mode'. Met het recycleprogramma kunnen klanten 30 procent korting krijgen op een nieuw Sonos-product als ze producten in die modus zetten. Die modus maakt speakers onklaar en daarna is het niet mogelijk ze weer werkend te krijgen. Volgens Spence was het niet de bedoeling klanten onder druk te zetten om te upgraden.