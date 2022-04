'Sonos brengt in juni soundbar uit voor 249 dollar'

Sonos brengt volgens The Verge op 7 juni een soundbar uit die onder de Beam en Arc wordt gepositioneerd. Het nieuwe model zou kleiner zijn en 249 dollar kosten. De techsite heeft foto's gezien en aan de hand daarvan renders gemaakt.

De soundbar krijgt modelnummer S36 en heeft de codenaam Fury, schrijft The Verge. Het is nog niet duidelijk onder welke naam Sonos het model op de markt wil brengen. Volgens de interne specificaties die de techsite heeft ingezien, krijgt de goedkopere soundbar geen Dolby Atmos-ondersteuning en geen microfoon voor besturing via een spraakassistent. De duurdere Sonos Beam en Arc hebben dat wel.

The Verge schrijft dat er mogelijk geen HDMI-aansluiting aanwezig is. De soundbar zou dan alleen via een optische kabel aan te sluiten zijn, waarmee maximaal Dolby Digital Surround mogelijk is. Met andere compatibele Sonos-speakers zou de soundbar uit te breiden zijn tot een 5.1-systeem.

De nieuwe soundbar is met afmetingen van 550x69x100mm kleiner dan de Sonos Beam en Arc en zou veel minder drivers hebben. Sonos zou ook met een verticale standaard voor de S36 komen en die zou bedoeld om de soundbar te combineren met andere modellen.

Sonos heeft zelf nog niets bekendgemaakt over de komst van de S36 Fury. De fabrikant zegt tegenover The Verge geen uitspraken te doen over geruchten. De techsite verklapte eerder al de komst van de Sonos Roam, voor de officiële release.