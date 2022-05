Japanse onderzoekers halen snelheid van 319Tbit/s over 3001km via glasvezel

Onderzoekers van het Japanse National Institute of Information and Communications Technology hebben een nieuw internetsnelheidsrecord behaald via een glasvezelverbinding. De onderzoekers haalden een langeafstandstransmissie van 319Tbit/s.

Het vorige wereldrecord van 178Tbit/s werd vorig jaar gevestigd door Britse en Japanse onderzoekers, maar is bijna verdubbeld door medewerkers van het NICT uit Japan. Onderzoekers gebruikten daarvoor een optische glasvezelkabel met vier kernen en een diameter van 0,125mm. Daarmee werd een snelheid van 319Tbit/s behaald met een transmissiebandbreedte van meer dan 120nm.

Het systeem maakt onder andere gebruik van wavelength division multiplexing. Dat is een proces waarbij meerdere optische kanalen worden gecombineerd op een enkele glasvezelkabel. Dat wordt bereikt door verschillende golflengtes te gebruiken. Daarbij gebruikte NICT een combinatie van optische versterkingstechnologieën om een langeafstandstransmissie met 552 van dergelijke wdm-kanalen mogelijk te maken. Ieder kanaal had daarbij een golflengte tussen de 1487,8nm en 1608,33nm. De kanalen maakten ook allemaal gebruik van pdm-16qam-modulatie.

Golflengtes van de verschillende optische banden. Bron: NICT

Onderzoekers maakten voor het experiment gebruik van de optische S-, C- en L-banden. Die eerstgenoemde band wordt doorgaans niet gebruikt voor transmissies over een lange afstand, maar dit werd mogelijk gemaakt door signaalversterking in een 'experimentele opstelling', waarbij kleine hoeveelheden van de zeldzame thulium- en erbium-metalen werden toegevoegd aan het materiaal van de gebruikte glasvezelkabel. Op bepaalde golflengtes zou dat signaalversterkend kunnen werken. Ook werd gebruikgemaakt van Raman-amplificatie.

De onderzoekers die vorig jaar een record van 178Tbit/s vestigden, maakten ook gebruik van de S-band, hoewel dat over een afstand van slechts veertig kilometer was. Het 319Tbit/s-record van NICT werd behaald over een aanzienlijk langere afstand van 3001 kilometer. De onderzoekers maten naar eigen zeggen geen signaalverlies of snelheidsvertragingen over die afstand. Volgens NICT kan ook een reguliere glasvezelinfrastructuur in theorie compatibel zijn met de gebruikte technologieën, hoewel daarvoor eerst aanpassingen nodig zouden zijn op zo'n netwerk.

Bron: NICT