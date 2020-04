SpaceX wil 4400 Starlink-satellieten in veel lagere baan om de aarde brengen

SpaceX heeft bij de FCC een verzoek ingediend dat ertoe moet leiden dat alle 4400 geplande Starlink-internetsatellieten van de eerste generatie op een hoogte van zo'n 550km in een baan om de aarde komen. Dat is een stuk lager dan de hoogte waar eerder goedkeuring voor is afgegeven.

In de aanvraag, wat in feite een aanpassing is van een eerder verzoek, vraagt SpaceX goedkeuring aan de Amerikaanse telecomtoezichthouder FCC om zijn Starlink-internetsatellieten in banen om de aarde te brengen met hoogtes van tussen de 540 en 570km. Het gaat hier om de lancering van 2825 satellieten, waarvoor eerder toestemming is afgegeven om ze in banen om de aarde te brengen op hoogtes tussen de 1110 en 1325km.

In april vorig jaar gaf de FCC al toestemming voor een eerder SpaceX-verzoek om 1584 satellieten op de lagere hoogte van 550km in een baan om de aarde te brengen. Als er ook groen licht komt voor het nieuwe verzoek, betekent dat dat SpaceX alle ruim 4400 satellieten in een beduidend lagere baan om de aarde mag brengen dan initieel de bedoeling was.

Het satellietnetwerk draagt de naam Starlink en de eerste 4400-satellieten gaan opereren op de Ka-band met frequenties tussen de 26,5GHz en 40GHz en de Ku-band die frequenties beslaat tussen 12GHz tot 18GHz. Later volgen dan nog eens 7500-satellieten die op een hoogte van 345km gaan hangen en gebruikmaken van de V-band met een frequentieruimte van tussen de 40GHz en 75GHz. Momenteel zijn er 362 Starlink-satellieten in een baan om de aarde gebracht en dat kunnen er op korte termijn 422 worden, mits de aankomende SpaceX-lancering van woensdag 21:37 uur Nederlandse tijd succesvol verloopt.

SpaceX wil dit dat satellietnetwerk voor breedbandinternet in ieder geval uit 12.000 satellieten gaat bestaan, maar dat kunnen er uiteindelijk zelfs 42.000 worden. Daarvoor heeft het bedrijf vorig jaar toestemming gevraagd. Deze additionele 30.000 satellieten moeten in verschillende lage banen om de aarde komen, waarbij hoogtes tussen 328km en 580km worden gehanteerd.

Een lagere baan om de aarde leidt niet alleen tot een relatief lage latency, maar beperkt ook de radio-interferentie met andere satellieten en het opereren op deze hoogtes vergt minder stroom. Ook stelt SpaceX dat de plaatsing op de gewenste lage hoogtes zal leiden tot een snelle uitrol van de internetdienst. Deze dienst zou breedbandinternet met lage latencies mogelijk maken voor Amerikanen zoals dat nu eigenlijk alleen beschikbaar is in grotere Amerikaanse steden.

De plaatsing van de Starlink-satellieten op de lagere hoogtes zou ook de zichtbaarheid vanaf de aarde moeten beperken. Astronomen hebben eerder hun bezorgdheid geuit over de te grote helderheid van Starlink-satellieten, wat astronomische waarnemingen vanaf de aarde kan verstoren. Het bedrijf is bezig om deze zorgen op een andere manier weg te nemen. Zo lanceerde het begin dit jaar een satelliet met een antireflectiecoating. Deze zogeheten Darksat leidt volgens SpaceX al tot een aanzienlijke vermindering van de helderheid. Daarnaast worden andere ideeën onderzocht, zoals de toevoeging van een soort zonnescherm op de Starlink-satellieten die als een soort paraplu uitklapt en de hoeveelheid zonlicht die vanaf de satellieten wordt weerkaatst, moet beperken.