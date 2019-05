SpaceX lanceert eerste zestig Starlink-satellieten voor snel internet

SpaceX heeft met succes de eerste zestig Starlink-satellieten in een baan om de aarde gebracht. De lancering van de volgeladen Falcon 9-raket van het ruimtevaartbedrijf vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag vanaf een lanceerplatform op Cape Canaveral in Florida.

SpaceX heeft inmiddels bekendgemaakt dat de zestig satellieten succesvol in een baan om de aarde zijn geplaatst. Volgens Elon Musk, de directeur van SpaceX, zijn alle zestig Starlink-satellieten online en worden de zonnepanelen spoedig in stelling gebracht. De satellieten waren heel dicht op elkaar geplaatst en gestapeld in de neuskegel van de al twee keer eerder gelanceerde Falcon 9-raket. De eerste rakettrap van de raket landde overigens succesvol op zee; dat is de veertigste keer dat een dergelijke booster is opgevangen.

De satellieten zijn vannacht op een hoogte van ongeveer 440km boven de aarde losgelaten, waarna ze uiteindelijk naar 550km klimmen door middel van eigen stuurraketten. Elke satelliet weegt 227kg en het totale gewicht vormt volgens SpaceX de zwaarste lading die ooit met een Falcon 9-raket is gelanceerd. Het verlaten van de raket ging op een speciale manier, waarbij geen veermechanismen zijn gebruikt. De bovenste rakettrap van de Falcon 9 roteerde, zodat de satellieten door hun inertie in de ruimte zijn geplaatst. Volgens Musk is dat min of meer te beschouwen als het uitdelen van een stapel kaarten op tafel.

Dit zijn de eerste zestig satellieten die onderdeel moeten worden van een netwerk van uiteindelijk 12.000 satellieten, waarmee overal op aarde toegang moet komen tot snel en betaalbaar internet. Het zijn weliswaar operationele satellieten, maar ze wijken iets af van de reguliere, massageproduceerde exemplaren die straks het netwerk moeten vormen. Ze kunnen bijvoorbeeld niet op directe wijze met elkaar communiceren; om te voorkomen dat ze op elkaar botsen moeten er nog signalen naar een grondstation op aarde worden gestuurd. De zestig stuks zijn eigenlijk nog een soort testsatellieten die worden ingezet om bijvoorbeeld te kijken hoe dergelijke satellieten zo veilig mogelijk in een baan om de aarde kunnen worden gebracht.