Onderzoeker laat ratten Doom spelen

Softwaredesigner Victor Toth is het afgelopen jaar bezig geweest met het trainen van ratten om Doom te spelen. Het is hem uiteindelijk gelukt om ratten zelf het gamepersonage door een simpel level te laten manoeuvreren.

Toth heeft een 'vr-setup' gebouwd om de ratten automatisch mee te trainen. De setup bestaat uit een bal van polystyreen die wordt getrackt met bewegingssensoren. Met een harnas dat vastzit aan een mechanische arm wordt de rat vervolgens op die bal geplaatst. Voor de rat staat het scherm met de game, en aan de rat is het de taak om het gamepersonage al lopend op de bal naar de uitgang te loodsen. Voor het knaagdier staat een klein buisje met suikerhoudend water waaruit het mag drinken als het het 'juiste' doet.

Door middel van zelf geprogrammeerde motortjes bewoog de bal aan het begin van het experiment automatisch langs twee assen, vooruit-achteruit en links-rechts, om de rat aan te moedigen de juiste kant op te lopen. Doordat de motortjes relatief weinig kracht zetten, stopt de bal met bewegen als de rat met zijn volle gewicht op de bal ligt. Hierdoor werd het niet geforceerd om te lopen, maar werd het enkel aangemoedigd, wat volgens Toth hielp met het proces. Uiteindelijk lukte het hem om de ratten uit henzelf te laten lopen op de bal.

Het minilevel is door Toth gebouwd in de Doom II-engine, en was specifiek bedoeld voor dit experiment. Het bestaat slechts uit één lange, rechte gang. Rond een derde van het level staat een vijand die de rat neer moet schieten. Toth zegt hiervoor ook een mechanisme te hebben gebouwd. ''De trainingssoftware ziet dat de speler voor de vijand staat en activeert de push-pullsolenoïde door het dier iets omhoog te tillen. Het hoofd van de actuator raakt dan de knop aan, waardoor de speler schiet.'' Door dit gedrag te stimuleren met het suikerwater hoopt Toth dat de rat uiteindelijk zelf omhoog gaat om die knop aan te raken. ''Maar ik had niet de tijd om het gedrag ook echt te bekrachtigen,'' voegt hij toe.

Toth noemt het elf dagen durende experiment half geslaagd. Ondanks dat hij de boel zoveel mogelijk probeerde te automatiseren, moest hij er nog steeds zelf constant bij zijn; bijvoorbeeld om de rat op de bal te zetten en het er vanaf te halen. Ook is het niet gelukt om de ratten uit zichzelf te laten schieten, zonder dat het geautomatiseerde systeem daarbij een handje helpt. Daarnaast bestaat het level enkel uit een lange, rechte gang, en is er, ondanks dat er een links-rechts-mechanisme is gebouwd voor de bal, niet geëxperimenteerd met bochten. Toth zegt vanwege 'persoonlijke redenen' geen tijd te hebben gehad om langer bezig te zijn met het experiment.