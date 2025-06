Spotify: Apple staat ontwikkeling digitale markt voor audioboeken in de weg

Spotify claimt dat Apple de groei en de ontwikkeling van de digitale markt voor audioboeken in de weg staat. De Zweedse muziekstreamingdienst stelt dat Apple ontwikkelaars beperkingen oplegt die zowel makers als consumenten van audioboeken schade toebrengt.

Volgens Spotify zorgt Apple er meer bepaald voor dat ontwikkelaars geen naadloze gebruikerservaring kunnen creëren in hun apps. Het aankooptraject via de App Store zou volgens het bedrijf ook te complex en te verwarrend zijn. De Zweedse streamingdienst claimt bovendien dat Apple de regels van haar eigen beleid durft te veranderen om de concurrentie te benadelen. Daniel Ek, de ceo van Spotify, zegt dat Apple meermaals heeft aangetoond dat het bedrijf zichzelf niet zal reguleren. De man vermeldt de klacht die Spotify drie jaar geleden heeft neergelegd bij de Europese Commissie over het vermeende machtsmisbruik van Apple in de App Store. In september claimde Ek overigens nog dat Eurocommissaris Margrethe Vestager gefrustreerd was over het trage verloop van het onderzoek naar Apple.

Het bedrijf verwijst ook naar een artikel in The New York Times waarin het details deelt over het toelatingsproces van de Spotify-app in de App Store nu die app een functie voor het afspelen van audioboeken bevat. Uit dat artikel blijkt dat Apple geen knop heeft toegelaten in de Spotify-app waarmee gebruikers meer informatie kunnen opvragen over de aankoop van audioboeken via het platform. Via de Google Play-appwinkel zou dit wel mogelijk zijn. Spotify stoorde zich eraan dat het zijn app meerdere keren moest aanpassen en laten goedkeuren door Apple voordat die uiteindelijk werd goedgekeurd. Apple claimde dan weer dat het de nodige ondersteuning heeft geboden zodat Spotify voldeed aan het beleid.

Spotify is eind september gestart met het aanbieden met audioboeken voor zijn klanten in de Verenigde Staten. In tegenstelling tot de muziekbibliotheek en podcasts op het platform moeten gebruikers deze audioboeken wel per stuk betalen. Spotify verwijst gebruikers ook naar zijn online webportaal om audioboeken te kopen. Het bedrijf doet dat om te vermijden dat het een commissie van 30 procent op de aankoopprijs van de audioboeken moet betalen aan Apple.