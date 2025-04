Nederlandse start-up Blip stopt met gelijknamig audioplatform

De Nederlandse start-up Blip stopt met het gelijknamige audioplatform. Het platform voor micropodcasts en muziek- en audiofragmenten was enkele jaren in bèta beschikbaar via de Google Play Store en Apple App Store.

Op het moment van schrijven is de Blip-app al niet meer beschikbaar voor Android. Via een omweg kan de applicatie volgens Spreekbuis nog steeds gedownload worden, al gaat het platform naar verluidt na de kerst offline. Het is niet duidelijk waarom Blip stopt met het platform, maar het heeft vermoedelijk simpelweg niet de verwachtingen van de bedenkers waargemaakt. Dit blijkt onder meer uit het beperkte aantal volgers op Twitter. Daarnaast was het officiële account van het platform sinds juni 2021 niet meer actief.

Het platform is in 2019 opgericht door Joost Lubach en Toon Toetenel. Blip combineerde functies van bijvoorbeeld Spotify met een sociaal medium waarbij gebruikers korte audiofragmenten van maximaal 200 seconden konden plaatsen. Andere gebruikers konden vervolgens kanalen volgen en kregen de sporadische audiofragmenten via een feed te zien en te horen.