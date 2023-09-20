Microsoft stopt in 2026 met api voor koppeling aan Exchange Online en Office 365

Microsoft waarschuwt dat de Exchange Web Services-api voor Exchange Online en Office 365 vanaf eind 2026 wordt uitgefaseerd. Ontwikkelaars die de api gebruiken om software te maken die met Exchange en Office werkt, moeten daarvoor de Graph-api gaan gebruiken.

Microsoft stopt met de api per 1 oktober 2026. Vanaf dat moment kunnen apps van derden via Exchange Web Services geen verbinding meer maken met Exchange Online of met Microsoft 365. De EWS-api voor Exchange Server blijft wel bestaan. Microsoft zegt ook dat de wijzigingen alleen gelden voor apps van derden, maar dat de officiële Outlook- en Teams-apps wel blijven werken.

De Exchange Web Services-api is een tool waarmee ontwikkelaars eigen software kunnen maken waarbij verbinding met Exchange Online wordt gemaakt. Dat kunnen bijvoorbeeld thirdpartyclients zijn voor e-mail of agenda's. Microsoft noemt geen specifieke reden voor het stopzetten, maar verwijst naar zijn eigen levenscyclusbeleid voor oudere software.

Microsoft zegt dat ontwikkelaars in de toekomst het best kunnen overstappen naar Graph, een bredere set api's bedoeld voor koppelingen met Microsoft 365. Tot oktober 2026 blijft EWS securityupdates ontvangen. Ook komen er periodiek nog niet-securityupdates uit, al geeft Microsoft daar geen details over. De wijzigingen gelden ook voor de sdk's voor Java en .NET die met EWS werken.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 20-09-2023 10:02 26

20-09-2023 • 10:02

26

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Reacties (26)

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AEIOU 20 september 2023 10:22
en is ergens dan een roadmap voor graph support? in hun eigen product lifecycle systeem kan ik de api's niet vinden.
applesap @AEIOU20 september 2023 13:09
https://learn.microsoft.c...ph/versioning-and-support
As new versions of the Microsoft Graph REST APIs and Microsoft Graph SDKs are released, earlier versions will be retired. Microsoft declares a version as deprecated at least 24 months in advance of retiring it. Similarly, for individual APIs that are generally available (GA), Microsoft declares an API as deprecated at least 24 months in advance of removing it from the GA version.

When we increment the major version of the API (for example, from v1.0 to v2.0), we are announcing that the current version (in this example, v1.0) is immediately deprecated and we will no longer support it 24 months after the announcement. We might make exceptions to this policy for service security or health reliability issues.
AEIOU @applesap20 september 2023 13:33
ah mooi, ik kon hem zelf niet vinden via de "Search Product and Services Lifecycle Information" pagina.
Mic2000 @AEIOU20 september 2023 10:39
Precies dit. Graph mist aardig wat api calls die exchange online wel heeft (dmv powershell cmdlets), zoals ongewenste mailbox uitzetten, prioriteit filter uitzetten, taal van mailbox wijzigen. Dit is wel erg sneu want wij gebruiken nog best wat features van exo.

Edit: exo blijkt geen ews te zijn. Mijn comment is dus niet relevant.

[Reactie gewijzigd door Mic2000 op 22 juli 2024 16:57]

Blokker_1999
@Mic200020 september 2023 10:42
Dit gaat niet om de Powershell module voor EXO, dit gaat specifiek over calls naar EWS. EWS is een web based API en is antiek.Er zijn wel vele thirdparty PS modules die in de achtergrond vandaag gebruik maken van EWS en die zullen moeten aangepast worden in de volgende 3 jaar.
Mic2000 @Blokker_199920 september 2023 10:43
Aah.. Ik zat al te lezen omdat ik na me comment begon te twijfelen of ews wel gelijk is aan exo. Thnx voor de verheldering.
Twanekel @Mic200020 september 2023 12:01
Toch wil ik sowieso wel de huidige exo commands in de graph api zien. Er zijn er al wel een paar, maar ik codeer veel liever naar de graph api dan het moeten opstellen van een hele Exo sessie etc. Veel trager en foutgevoeliger.
Yodocus 20 september 2023 10:53
Verwarrende titel. Zonder context lijkt het net alsof Microsoft geen API meer aanbiedt terwijl ze alleen maar een antieke variant gaan uitfaseren. Wat ze al jaren roepen trouwens.
TheVivaldi @Yodocus20 september 2023 11:30
Daarom moet je ook verder lezen dan de titel…
Nogne @killercow20 september 2023 10:31
Toen was er alleen nog iets dat doet alsof het emal is, maar niet meer te koppelen valt met email-clients.
Geen idee wat je probeert te zeggen, maar het is niet dat Microsoft iets weghaalt. Ze veranderen alleen de manier waarop je het aanroept.

Beheerders die werken met Microsoft produkten zijn dit inmiddels wel gewend.
Mikke8 @Nogne20 september 2023 10:51
Microsoft laat uitschijnen dat de Graph API de volledige EWS functionaliteit vervangt.
Echter ontbreekt in de Graph API (op dit moment) functionaliteit die wel via EWS aanwezig is.

Enkele voorbeelden:
  • Het is onmogelijk om via de Graph API het in-place archive van Exchange Online te raadplegen (via EWS kan dit wel)
  • Het aanmaken van een e-mail op basis van het MIME message format is gelimiteerd tot 4MB. Het alternatief is het gebruik maken van het JSON format. Echter kan je via het JSON format dan weer geen encrypted mail aanmaken. Dit moet via het MIME message format door gebruik te maken van S/MIME, maar dan zit je weer beperkt door de 4MB limiet.
  • De Graph API wordt vele malen sterker geratelimit.
PolarBear @Mikke820 september 2023 11:55
Het aanmaken van een e-mail op basis van het MIME message format is gelimiteerd tot 4MB.
Je zal vast een goede reden hebben maar mails van 4 MB, daar zijn betere alternatieven voor me dunkt.
familyman @PolarBear20 september 2023 12:05
Ik krijg redelijk structureel de vraag of ik het bestand wil meesturen of een link naar een gedeelde sharepoint plek.
Croga @familyman20 september 2023 13:06
Nou, daar heb je je alternatief toch al? En dat alternatief is ook nog eens een heel stuk veiliger.
familyman @Croga20 september 2023 13:21
Precies
HansvDr @PolarBear20 september 2023 14:57
Maar dat is het punt toch niet. Het is beperktere functionaliteit.
Mikke8 @PolarBear20 september 2023 16:16
Vele applicaties hebben niet als doel het simpelweg versturen van e-mails. Vele 3rd party backup en migratie applicaties gebruiken momenteel EWS om hun diensten aan te bieden.

De 4MB limiet geeft hier als probleem dat je mails waarvan de inhoud > 4MB dus niet zal kunnen migreren of kunnen restoren vanuit dergelijke applicaties.

Je zou dan kunnen denken dat dergelijke services rechtstreeks kunnen werken via MAPI.
Echter is het dan weer niet mogelijk applicaties toegang te geven deze API. Op dit moment is de enige propere manier via EWS waar momenteel nog geen uitzicht is op een alternatief maar het einde al wel in zicht is...
naaitsab @Mikke820 september 2023 14:58
'Op dit moment' is inderdaad wel een belangrijke nuance. Microsoft is druk bezig om een hoop API's naar Graph te halen. Wat ergens mooi is gezien je voorheen/nu een heel scala aan API's had. In dit geval zou 1 ingang de boel sterk versimpelen. Nu vind ik de feedback vanuit Graph wel vrij summier, zo krijg je bij bepaalde acties richting Azure met enige regelmaat, bij een permissiefout bijvoorbeeld een fout terug die dezelfde inhoud heeft als de klassieke 'er is iets misgegaan'. In plaats van welk specifiek deel je niet bij kan. Dus daar valt ook nog veel in te winnen. Als backend gebruiker wil ik de daadwerkelijke fout, niet een 'gebruiksvriendelijke' Windows error.

Er ontbreken inderdaad nog wel wat functies, ook vind ik de docs pagina van Microsoft over de materie wat minder geslaagd. Daar lijkt men sowieso de laatste tijd sterk in te bezuinigen qua tijd/inzet. Dat zou jammer zijn want goeie documentatie is van groot belang voor een goeie adoptie.
JeGoBE @Mikke820 september 2023 21:28
Om je lijstje aan te vullen ..

Can I get a list of all Shared Mailboxes/folders using Microsoft Graph Api (
https://learn.microsoft.c...hared-mailboxes-folders-u)
En een mailbox omvormen van shared naar regular of omgekeerd is ook al niet mogelijk.

De powershell cmdlets zijn heel wat trager in uitvoer dan Graph API; zeker wanneer deze in kader van procesautomatisering gebruikt worden.
robertlinke @Nogne20 september 2023 10:34
dont get me started..
EraYaN @robertlinke20 september 2023 10:45
Goed het is niet alsof dit zo'n nieuwe API is of dat je volgende maand over moet zijn. Je kan veel zeggen over MS maar de lange adem van legacy is het probleem niet bij die tent.
the_stickie @EraYaN20 september 2023 10:55
Precies dit!
Microsoft ondersteunt (oa omwille van Enterprise klanten) allerlei features echt superlang. En als er dan echt wat moet veranderen, kondigen ze dat lang en breed jaren tevoren aan. Zoals dit artikel aangeeft: je hebt nog 3 jaar (!) om te zorgen dat je eigen code blijft draaien na de wijziging.

Ik heb hier een boek liggen: "NT 4.0 Command Line Reference". Ik denk (weet bijna zeker) dat elk commando dat daarin staat nog steeds werkt. Microsoft sloopt maar heel zelden functionaliteit.
HansvDr @Nogne20 september 2023 14:54
grootste nadeel van 99% van die opengestelde API's bij heeeeeeeeel veel bedrijven.

een paar jaar werkt het als je geluk hebt en dan kun je weer opnieuw beginnen omdat de boel weer veranderd. (ja jullie: Google, Facebook, Twitter, Exact, Microsoft enz. enz.)

het enige voordeel is dat mijn klanten het betalen
triflip @killercow20 september 2023 10:30
Het is nog steeds te koppelen, alleen via de Graph-api ipv de EWS-api.

En het is ook nog steeds mogelijk om gewoon via IMAP of zelfs POP3 te werken als je dat wilt.
Blokker_1999
@killercow20 september 2023 10:44
Hoewel je EWS kunt gebruiken om een volledige mail client rond te bouwen ben je toch echt beter af met je app MAPI te laten gebruiken wanneer je een volledige client wenst te maken.

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