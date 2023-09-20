Microsoft stopt in 2026 met api voor koppeling aan Exchange Online en Office 365

Microsoft waarschuwt dat de Exchange Web Services-api voor Exchange Online en Office 365 vanaf eind 2026 wordt uitgefaseerd. Ontwikkelaars die de api gebruiken om software te maken die met Exchange en Office werkt, moeten daarvoor de Graph-api gaan gebruiken.

Microsoft stopt met de api per 1 oktober 2026. Vanaf dat moment kunnen apps van derden via Exchange Web Services geen verbinding meer maken met Exchange Online of met Microsoft 365. De EWS-api voor Exchange Server blijft wel bestaan. Microsoft zegt ook dat de wijzigingen alleen gelden voor apps van derden, maar dat de officiële Outlook- en Teams-apps wel blijven werken.

De Exchange Web Services-api is een tool waarmee ontwikkelaars eigen software kunnen maken waarbij verbinding met Exchange Online wordt gemaakt. Dat kunnen bijvoorbeeld thirdpartyclients zijn voor e-mail of agenda's. Microsoft noemt geen specifieke reden voor het stopzetten, maar verwijst naar zijn eigen levenscyclusbeleid voor oudere software.

Microsoft zegt dat ontwikkelaars in de toekomst het best kunnen overstappen naar Graph, een bredere set api's bedoeld voor koppelingen met Microsoft 365. Tot oktober 2026 blijft EWS securityupdates ontvangen. Ook komen er periodiek nog niet-securityupdates uit, al geeft Microsoft daar geen details over. De wijzigingen gelden ook voor de sdk's voor Java en .NET die met EWS werken.