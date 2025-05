SIDN haalde in 2022 65 procent van phishingwebsites binnen 24 uur offline

De beheerder van het .nl-domein haalt 65 procent van de phishing- en malwarewebsites binnen 24 uur offline. Dat schrijft de Stichting Domeinregistratie Nederland in zijn jaarverslag over 2022. De gemiddelde tijd dat zulke sites online blijven, steeg wel.

SIDN, die het .nl-domein beheert, noemt die cijfers in zijn jaarverslag. Daarin schrijft de domeinbeheerder dat 65 procent van de .nl-domeinen die aan malware of phishing worden gelinkt, binnen 24 uur offline worden gehaald. In het laatste kwartaal van vorig jaar gebeurde dat in 1309 gevallen, zeventig procent van het aantal meldingen. In totaal maakte SIDN 563 domeinnamen inactief.

De meeste domeinnamen die offline werden gehaald werden misbruikt voor web injections. Ook haalde SIDN veel phishingwebsites offline en werden er veel domeinnamen offline gehaald die webshells bevatten.

Het gemiddeld aantal uren dat een dergelijke website online bleef staan lag op 26 uur. Dat is langer dan het jaar ervoor. In 2021 bleven phishingwebsites gemiddeld 19 uur online staan.