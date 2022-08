Toen GitHub vorig jaar Copilot uitbracht, werd dat met zowel lof als scepsis ontvangen. Een kunstmatige intelligentie die zelf code schrijft, zou dat wel goed gaan? Niet altijd dus, ontdekten Hammond Pearce en Benjamin Tan. De beveiligingsonderzoekers keken naar de resultaten van Copilot en zagen SQL-injecties en MD5-hashes. Op securityconferentie BlackHat in Las Vegas vertelden ze aan Tweakers hoe ze tot die resultaten kwamen.

Hammond Pearce en Benjamin Tan werken voornamelijk met hardware, zeggen ze, maar raakten toch geïnteresseerd in Copilot. Dat kwam in de zomer van vorig jaar uit. Het heeft inmiddels de bètaperiode verlaten en kost tien dollar per maand. Copilot is een tool op basis van machinelearningmodel GPT-3. De tool kan code 'schrijven' die wordt gegenereerd op basis van openbare repo's op GitHub. De meningen over Copilot zijn gepolariseerd. Aan de ene kant zijn er hardcorefans die een grote toekomst zien in tools die zelf code genereren, maar daar staan sceptici tegenover die risico's zien voor bijvoorbeeld auteursrecht, of, zoals Pearce, op het gebied van security. Pearce, Tan en hun collega's kregen al vroeg na de introductie toegang tot de tool en gingen ermee aan de slag.