Mark Gurman: Apple onderzoekt camera's in AirPods en slimme bril

Apple werkt volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman aan een slimme bril om als nieuwe wearable te kunnen verkopen. Als alternatief voor die bril werkt het bedrijf ook aan AirPods met geïntegreerde camera's.

De slimme bril krijgt volgens Gurman speakers, een camera en AI-functies, en zou daardoor voor consumenten de AirPods kunnen vervangen. Zo zouden gebruikers gedurende de hele dag Apples interface gebruiken, waardoor de slimme bril consumenten zou kunnen voorbereiden op AR-brillen, net als de Vision Pro. De slimme bril zou goedkoper moeten zijn dan die Vision Pro.

Als alternatief voor die slimme bril onderzoekt Apple volgens Gurman de mogelijkheid om camera's in AirPods te integreren. Zo zouden gebruikers de voordelen van een slimme bril kunnen benutten, zonder hiervoor een bril te hoeven dragen. Het zou gaan om camerasensors met een lage resolutie, die dankzij AI gebruikers moeten kunnen helpen met dagelijkse taken. Deze camera-AirPods zouden intern de codenaam B798 hebben. Apples onderzoek naar deze verbeterde AirPods begon vorig jaar. De slimme bril zit nog in een 'technologische onderzoeksfase'.

Naast de twee producten zou Apple aan een slimme ring werken. Deze zou de sensors van de Apple Watch bevatten en zo de sport- en gezondheidsfuncties kunnen bieden, zonder dat gebruikers een horloge hoeven te dragen en een smartwatch vaak hoeven op te laden. Dit product zou echter op dit moment niet in actieve ontwikkeling zijn en slechts een idee zijn van enkele werknemers.