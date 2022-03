Renault onthult elektrische Mégane met bereik van 470km

Renault heeft tijdens de in München gehouden IAA Mobility-beurs de Mégane E-Tech Electric onthuld. Deze elektrisch aangedreven versie van de Mégane krijgt een door de fabrikant opgegeven bereik van 470 kilometer en moet vanaf maart volgend jaar beschikbaar zijn.

Renault maakt twee versies van de Mégane E-Tech Electric: een 40kWh-versie met een bereik van 300 kilometer en een 60kWh-versie die maximaal 470 kilometer ver moet komen. Die afstanden zijn op basis van de Europese WLTP-norm.

De Mégane E-Tech Electric laat zich wat het ontwerp betreft waarschijnlijk het best omschrijven als een cross-over. De Franse fabrikant gebruikt de naam Mégane momenteel voor een hatchback- en een stationwagonmodel. Het nieuwe elektrische model lijkt een productieversie te worden van het vorig jaar onthulde Mégane eVision-concept.

De nieuwe elektrische versie wordt gebouwd op het modulaire, elektrische CMF-EV-platform, waarvan bijvoorbeeld ook de grotere en eerder uitgestelde Nissan Ariya gebruik zal maken. Daardoor zal de nieuwe Mégane van binnen relatief ruim zijn, gelet op zijn verlengde wielbasis van 2,7m op een totale lengte van 4,21m.

Ook het relatief 'dunne', 395kg wegende accupakket met een dikte van 110mm draagt volgens Renault bij aan een ruimtelijker interieur en een lager zwaartepunt. Daardoor zou de totale hoogte van de auto op slechts 1,5m uitkomen, wat ook de aerodynamica ten goede moet komen. Het accupakket heeft verder een lengte van 1960mm en een breedte van 1450mm.

Het accupakket is volgens Renault zo compact dankzij de chemische samenstelling van de nmc-cellen, wat staat voor nikkel, mangaan en kobalt. De fabrikant heeft gekozen voor lithium-ioncellen van LG Chem die naar verhouding meer nikkel en minder kobalt bevatten. Dat moet de energiedichtheid op celniveau verhogen. Renault spreekt over 600Wh/l, wat twintig procent hoger zou zijn dan bij het bestaande elektrische Zoe-model. Renault past ook voor het eerst vloeistofkoeling toe voor het accupakket, wat eveneens zou bijdragen aan de compactheid. De accu's krijgen een garantie van acht jaar en worden kosteloos vervangen als ze verslechteren tot minder dan zeventig procent van de nominale capaciteit.

Op het vlak van laden kan de Mégane E-Tech Electric overweg met een maximaal vermogen van 130kW op basis van gelijkstroom bij een snellader. In dat geval is in dertig minuten laden een bereik van 300km toe te voegen. De auto kan ook gebruikmaken van thuisladers met 2,3kW met een enkele fase of maximaal 22kW bij bijvoorbeeld publieke laadpalen. Bij een laadvermogen van 22kW kan na een uur laden weer 160km gereden worden.

In het interieur is een 12,3"-dashboardscherm te vinden voor de instrumenten, met een resolutie van 1920x720 pixels. Daarnaast komt een 12"-multimediascherm in het midden met een resolutie van 1250x1562 pixels. De instapmodellen krijgen hetzelfde instrumentenscherm, maar moeten het doen met een kleiner 9"-multimediascherm met een resolutie van 1250x834 pixels. Het aanwezige OpenR Link-multimediasysteem is samen met Google ontwikkeld en draait op Android Automotive. Apps als Google Assistant, Maps en Google Play zijn aanwezig.

Renault heeft nog geen prijzen bekendgemaakt. De auto zal vanaf februari volgend jaar te bestellen zijn, waarna exemplaren vanaf maart beschikbaar komen.