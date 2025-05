Nieuwe Polestar 3 elektrische SUV heeft rijbereik van 610 km, kost 89.000 euro

Polestar introduceert de Polestar 3, een elektrische SUV die gebouwd is op een nieuw elektrisch platform van Volvo. De standaardversie heeft een vermogen van 360kW en een rijbereik van 610km. Leveringen starten eind 2023. De Polestar 3 zal minstens 89.900 euro kosten.

De elektrische SUV krijgt twee elektromotoren mee volgens Polestar. Die zitten op zowel de vooras als op de achteras. Samen zorgen ze ervoor dat de elektrische wagen over vierwielaandrijving beschikt. Om energie te kunnen besparen, is er ook de mogelijkheid om de achterwielaandrijving uit te schakelen.

De Polestar 3 zal te koop zijn in twee versies. De standaardversie krijgt een vermogen van 360kW mee en een maximale koppel van 840Nm. Het rijbereik van deze versie ligt volgens de autofabrikant op 610 km. Met de optionele Performance Pack krijgt de wagen een vermogen van 380kW en een maximale koppel van 910Nm. Beide versies van de Polestar 3 krijgen een accu mee van 111kWh.

Die accu kan via wisselstroom opgeladen worden met een vermogen van 11kW. Het duurt volgens de fabrikant via deze manier elf uur om de wagen volledig op te laden. Als er gebruik wordt gemaakt van gelijkstroom kan er met maximaal 250kW geladen worden. Dan laadt de wagen in een half uur tijd op van tien naar tachtig procent.

De Polestar 3 krijgt een ingebouwde Nvidia Drive-computer mee waarop de software van Volvo Cars draait. Deze boordcomputer zal gegevens uit sensoren en camera’s verwerken en functies aansturen die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie. Welke dat precies zijn is niet duidelijk. Het infotainmentsysteem wordt aangedreven door het Snapdragon Cockpit Platform van Qualcomm. Daarop draait het Android Automotive OS van Google dat via een 14,5-inch-scherm in de cockpit bediend kan worden.

De Polestar 3 wordt vanaf medio 2023 geproduceerd in China. Het bedrijf verwacht de eerste wagens te kunnen leveren vanaf het einde van 2023. In 2024 wordt een nieuwe productielijn van de SUV opgestart in de Verenigde Staten.