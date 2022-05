Polestar investeert in fabrikant van snellaadaccu's StoreDot

Autofabrikant Polestar heeft geïnvesteerd in StoreDot, een Israëlisch bedrijf dat werkt aan accu's die opladen op hoge snelheden ondersteunen. Polestar gaat daarbij kijken of het die accu's kan gebruiken in zijn toekomstige auto's.

Met de investering gaan Polestar en StoreDot een 'strategische samenwerking' aan, waarbij beide bedrijven onderzoeken of de accu's van laatstgenoemde geschikt zijn voor gebruik in Polestar-auto's. Het is niet bekend welk bedrag met de investering gemoeid is.

In het begin gaat Polestar proof-of-concept-auto's met StoreDot-accu's testen. De twee bedrijven testen momenteel al of de accucellen van StoreDot aangepast kunnen worden voor Polestar-auto's, om deze te kunnen gebruiken voor hogere laadsnelheden. "Als onze huidige pilots met StoreDot succesvol zijn, zouden we deze oplossingen tegen 2026 geïmplementeerd kunnen zien in Polestar-auto's", schrijft Polestar-ceo Thomas Ingenlath.

StoreDot is een Israëlisch bedrijf dat in 2012 werd opgericht en momenteel werkt aan accu's op basis van silicium. De accumaker ligt naar eigen zeggen op schema om tegen 2024 accu's voor auto's te produceren die 160 kilometer kunnen rijden na vijf minuten opladen. In 2028 moet dat in drie minuten mogelijk zijn, en in 2032 moet het mogelijk zijn om 160 kilometer te rijden na een minuut laden, zo claimt het bedrijf.