Op pad met de Polestar 2

Drie jaar geleden kon je niet om Tesla heen als je een elektrische auto met een groot bereik zocht. Tegenwoordig is dat anders en is het aanbod flink toegenomen. Nu is 300km op één lading niets bijzonders meer en in de meeste gevallen goed genoeg voor negentig procent van de dagelijkse ritten. Toch is het aanbod daarboven nog steeds beperkt. Zeker als je veel lange ritten maakt en tegen de 500km wilt kunnen rijden, maar ook onder de 60.000 euro wilt blijven.

Naast de Hyundai Kona, Kia e-Niro, Ford Mustang Mach-E en natuurlijk de Tesla Model 3 is er nu ook de Polestar 2. Dit is een 304kW-sterke cross-over met een 78kWh-accu en een beloofd bereik van 470km wltp . De prijs ligt net onder de 60.000 euro, waardoor de wagen nog binnen het bereik van veel leaserijders valt, en direct concurreert met de Tesla Model 3 en de aanstaande Ford Mustang Mach-E. Momenteel is er één basisversie met een elektromotor op iedere as en één accupakket. Op een later moment volgen er goedkopere versies. Los van zijn looks, luxe en brute kracht heeft hij nog iets nieuws; het is de eerste auto met het Android Automotive OS, inclusief apps uit de Play Store. Google Maps en de spraakassistent zijn volledig geïntegreerd. Wij konden een dagje op pad met een preproductieversie van de Polestar 2 en delen onze eerste bevindingen.

Polestar?

Eerst wat achtergrondinformatie, want velen hebben nog nooit van het automerk Polestar gehoord. Het is een dochterbedrijf van Volvo en beide zijn op hun beurt onderdeel van het Chinese Geely, dat Volvo in 2010 heeft overgenomen. Van oorsprong tunede en optimaliseerde Polestar auto’s van andere fabrikanten, maar in 2015 nam Geely de Performance-tak van Polestar over en in 2017 werd besloten auto’s onder de Polestar-naam uit te gaan brengen in het premiumsegment. De Polestar 1, die in 2019 op de markt kwam, was een sportieve, maar loeidure plug-in hybride coupé. Al voor die tijd had het merk besloten voortaan alleen nog elektrische auto's te gaan ontwikkelen. Polestar is in maart dit jaar begonnen met de productie van de Polestar 2 in China en de eerste exemplaren worden binnenkort geleverd. De auto wordt gebouwd op het elektrische CMA -platform, dat ook gebruikt zal worden voor de Volvo XC40 P8. Beide modellen zijn gebaseerd op Volvo’s Concept 40 uit 2016, waarbij de 40.1 een suv was en de 40.2 een sedan. Die laatste is dus de Polestar 2 geworden, al is hij vanwege zijn hoogte meer een cross-over dan een sedan.

Specificaties 78kWh-accu (470km wltp)

Accupacks in de bodemplaat

Twee elektromotoren (voor- en achteras)

304kW / 660Nm

0-100km/u in 4,7 sec

4g-simkaart met over-the-air updates

Android Automotive OS

Onepedaldriving (drie standen)

360 graden zicht rondom (vier camera's)

405 liter bagageruimte (1095l met opgeklapte achterbanken, 35l onder de motorkap)

Cw van 0,278

Optionele trekhaak (1500kg trekgewicht)

Vanafprijs 59.800 euro

Android

Steeds meer infotainmentsystemen in auto's bieden ondersteuning voor Android Auto en Apple Carplay, maar de Polestar 2 is de eerste wagen met Android Automotive OS. Dat betekent dat de Google Assistent, Google Maps en de Play Store volledig geïntegreerd zijn. De assistent is dus bruikbaar om een route in te stellen of laadpalen te zoeken, al dan niet op basis van de route. Je kunt alles vragen, net zoals bij Google Home of een Android-smartphone. Je kunt dus ook met je stem de temperatuur hoger zetten.

Android vormt dus de kern van de centrale bediening, de instellingen en de media. Dat komt allemaal samen in een centraal 11"-scherm. Dat is groter dan gemiddeld, maar toch een stuk kleiner dan de schermen die we kennen van de Mustang Mach-E en Tesla Model 3, S en X. Bij die schermen is er zoveel ruimte dat belangrijke instellingen, zoals ventilatie, interieurtemperatuur en stoelverwarming, altijd in beeld staan, evenals andere functies. Bij de Polestar is dat niet het geval, al zijn de genoemde functies vlot op te roepen door van beneden naar boven te swipen. Voor de audiobediening is er een fysieke draaiknop met een aantal sneltoetsen beschikbaar, wat wel zo fijn is. Het scherm van de Polestar heeft overigens ook flinke bezels vergeleken met de concurrentie.

Je kunt je stem gebruiken voor de bediening van de auto, maar dus ook je vingers. Alle geïnstalleerde apps zijn ondergebracht in vier verschillende tegels, of 'tiles', gerubriceerd op onderwerp: maps, telefoon, media en rij-informatie. Je kunt ze zelf verplaatsen van de ene naar een andere tegel. Dat apps uit de Play Store te installeren zijn in de auto, is groot nieuws. Helaas kun je niet direct al je favoriete apps installeren, die je dus ook op je telefoon of tablet hebt staan. Standaard is een aantal basisapps voorgeïnstalleerd en tijdens onze rit konden we vervolgens kiezen uit een twintigtal extra apps, waaronder YouTube Music en Pocket Podcasts. Heel veel bekende apps ontbreken dus nog. Het probleem is dat iedere bestaande app moet worden aangepast en goedgekeurd voor gebruik in Android Automotive OS. Daar is een reden voor, want het is bijvoorbeeld niet wenselijk dat YouTube tijdens het rijden video's toont, maar audio mag wel. Ook Mirrorlink is nog niet mogelijk.

Overigens is het systeem zowel via Android-smartphones als via iPhones te gebruiken. Een bluetoothverbinding is wenselijk, maar niet noodzakelijk; het besturingssysteem functioneert geheel zelfstandig. Wel is een Google-account nodig om het systeem echt te kunnen gebruiken, zoals het installeren van een nieuwe app. Er is een opt-out, maar dan zijn er dus geen mogelijkheden om het systeem te personaliseren en apps te installeren. Apple Carplay wordt overigens nog niet ondersteund. Er is beloofd dat dit in de toekomst wordt toegevoegd via een update. Dat apps uit de Play Store te installeren zijn in de auto, is groot nieuws

Achter het stuur zit een tweede scherm, dat informatie op drie verschillende manieren kan weergeven. De hele breedte van het scherm kan ook worden gebruikt om de navigatie weer te geven in een verder ingezoomde modus dan het centrale scherm. Op het hoofdscherm vind je trouwens ook de specifieke auto-instellingen, zoals veiligheidsfuncties en waarschuwingen die je al dan niet wilt activeren. De knoppen zijn extra groot gemaakt, zodat je er gemakkelijk op kunt klikken.

Accu en bereik

De Polestar 2 is vanaf het begin ontworpen als elektrische auto. De 78kWh-accu is dus in de bodemplaat verwerkt, waarbij er in het midden extra accucellen in T-vorm bovenop zijn geplaatst. In totaal zijn er 324 zogenaamde nmc -cellen in pouchvorm, in 27 modules. Ze worden in China geproduceerd door het Koreaanse LG Chem. Voor de Chinese markt gebruikt Polestar overigens prismatische cellen van CATL.

Thuis of bij een openbare laadpaal kun je laden met maximaal 11kW, oftewel met drie fasen. Snelladen gaat met een vermogen van maximaal 150kW via gelijkstroom. Dat haal je vooral als de accu leeg is, want van nul tot tachtig procent duurt zo’n veertig minuten. Ondanks een redelijk gunstige weerstandscoëfficiënt van 0,28 is de Polestar met ruim 2100kg vrij zwaar, ongeveer 300kg zwaarder dan de Model 3 en een Kona of e-Niro. Dat heeft vrij veel invloed op de actieradius. Zo komt de Polestar volgens de wltp-norm 470km ver, wat praktisch even ver is als een Kona, die een kleinere 64kWh-accu heeft. De Model 3 zit met een 75kWh-accu op 560km. Van die wltp-waarde kun je, afhankelijk van je rijstijl, het best nog zo’n 20 tot 25 procent aftrekken en dan haalt de Polestar 2 zeker 350 kilometer op een lading.

Op de vooras zit de elektromotor die het meeste werk doet, en er zit er een op de achteras. Samen zijn ze goed voor 304kW en 660Nm. Hij trekt daardoor van nul naar 100 in 4,7 seconden, wat op een haar na net zo vlot is als een gelijk geprijsde Tesla Model 3 Long Range, maar niet zo snel als de Performance-versie die dit in 3,4 seconden doet. De topsnelheid is begrensd op 205km/u.

Een aandachtspunt is dat laadpalen weliswaar prima geïntegreerd zijn in Google Maps en dat je overal terechtkunt voor het snelladen, maar dat Polestar en Volvo geen eigen laadnetwerk hebben en ook geen deel uitmaken van Ionity. Dat betekent dat de tarieven daar hoger liggen. Ionity, een netwerk van snelladers in Europa, is immers een samenwerkingsverband van een select aantal autofabrikanten die dit gebruiken voor hun eigen klanten en laaddiensten. Het gaat om Audi e-tron Charging Service, Mercedes me Charge, BMW ChargeNow, Porsche Charging Service en Volkswagen WeCharge. Alle auto's die geschikt zijn voor CCS, kunnen er laden, maar voor auto's van andere fabrikanten liggen de tarieven fors hoger.

In de praktijk

We hebben ruim vijf uur met de Polestar 2 kunnen rijden, waarbij ons een aantal zaken opvielen. De 360-gradencamera rondom werkt prima bij het inparkeren. Je krijgt dan een top-down beeld op het centrale scherm alsof je van boven naar de auto kijkt. Het beeld wordt samengesteld op basis van vier camera's: een in de grille onder de motorkap, een aan de achterkant en twee in de achterste zijportieren. De camera's voor en achter bieden een zeer wijde blik, maar die aan de zijkanten niet. Het samengevoegde beeld ziet er daardoor een beetje gekunsteld uit, en klopt niet helemaal wat perspectief en kleur betreft.

Voor het inparkeren is het afdoende, omdat je een idee krijgt waar kleine objecten staan, zoals paaltjes, die je anders misschien over het hoofd zou zien. Ook in krappe ruimten, zoals wanneer je tussen twee andere auto's manoeuvreert, krijg je het 360-gradenbeeld automatisch te zien. Het is alleen beschikbaar als je stapvoets rijdt, daarna verdwijnt het weer. Toch misten we regelmatig het beeld van de achtercamera. Als je achteruit wilt rijden en zicht wilt hebben op fietsers achter je, is de 360-gradenview veel te krap. Je kunt dan wel handmatig overschakelen naar de achtercamera, maar dat vereist twee klikacties op het scherm. Ook vonden we de achtercamera niet ideaal. De hoek is zo wijd dat je objecten die wat verder weg zijn, nauwelijks ziet. Dat hebben we bij andere auto's beter gezien.

Wat de rijervaring betreft is onepedaldriving heel prettig uitgevoerd. In de standaardmodus remt de auto behoorlijk krachtig, zodat je al wat afremt als je het pedaal een beetje loslaat. Als je het pedaal helemaal loslaat, rem je tot stilstand; het rempedaal heb je dus zelden nodig. Onze uitvoering van de Polestar 2 was voorzien van adaptive cruiscontrol en lanekeeping, en dat werkte in de praktijk heel behoorlijk, ook buiten de snelwegen. Het is met een enkele druk op een knop aan het stuur te activeren, als je dat van tevoren zo ingesteld hebt. Wel moet je je handen aan het stuur houden. Tesla's Autopilot is een stukje geavanceerder, daarmee past de auto bijvoorbeeld de snelheid ook automatisch aan in bochten, en kan de auto desgewenst op commando zelfstandig van baan wisselen en afslagen nemen. Ook zien we geen auto's rondom, maar daar staat tegenover dat de auto met een rood lampje in de linker- en rechterspiegel aangeeft wanneer het niet veilig is om van baan de wisselen.

Ook is het advanced driver assistance system voorzien van een automatisch noodstopsysteem, wat we maar niet geprobeerd hebben. Door het direct beschikbare koppel sprint de auto direct vooruit als je het gaspedaal indrukt, of je nu rijdt of stilstaat. Dat is erg prettig, maar dat geldt voor alle elektrische auto's in deze prijsklasse. Met een druk op een knop in de achterbak kun je de optionele trekhaak elektrisch tevoorschijn toveren

Een leuke en ook bijzondere eigenschap is de optionele trekhaak. Als je deze van te voren bestelt, is hij netjes aan de onderkant weggewerkt en kun je hem elektrisch tevoorschijn toveren met een druk op een knop in de achterbak. Je hoeft hem dan alleen nog even naar beneden te duwen, zodat hij vastklikt. Heel handig als je eens een aanhanger wilt koppelen. Een andere troef van de Polestar is dat hij maar liefst 1500kg kan trekken, een flinke caravan of aanhanger dus. Er zijn intussen meer elektrische auto's met een trekhaak, maar meestal hebben die een maximum van 750kg, zoals de Jaguar i-Pace, Sono Sion en Tesla Model 3 (910kg geremd). Alleen de Tesla Model X, de Mercedes-Benz EQC en Audi e-tron 50/55 Quattro kunnen meer trekken; respectievelijk 2268 en de laatstgenoemden 1800kg.

De laadruimte achterin is riant, met 405 liter bagageruimte en als je de achterstoelen opklapt, 1095 liter. De Model 3 heeft ook een riante ruimte, maar deze heeft de achterklep van een sedan in plaats van een hatchback, waardoor de hoogte krapper is. De achterklep van de Polestar 2 is overigens elektrisch, net als die van de Ford Mustang Mach-E. Je kunt hem openen met de sleutel, met een knop, maar ook door je voet eronder te bewegen als je door middel van de app bent verbonden: handig als je een zware doos in je handen hebt. Die app kun je ook als sleutel gebruiken. Je kunt dan direct instappen en wegrijden zonder de sleutel te hoeven pakken. Een startknop is er dus ook niet. Voor de Tesla Model 3 geldt overigens hetzelfde; ook die kun je openen als je door middel van je smartphone verbonden bent.

Een verschil met de Model 3 en Mustang Mach-E is de opvallend grote grille aan de voorkant. Terwijl Volvo ervoor heeft gekozen om de grille bijna helemaal weg te werken, is die van de Polestar 2 vrij prominent aanwezig. In de zwarte vlakken zijn ook de radar en de voorcamera verwerkt. De spiegels zijn vrijwel randloos.

Onze uitvoering heeft een glazen dak over de hele lengte. Er is voldoende ruimte voor- en achterin, ook voor langere personen. Wel vinden we de voor en zijbalken aan de passagierskant wat aan de lage kant. Zelfs voor een bestuurder met een lengte van 1,82m, wat toch niet heel bijzonder is, doet het wat claustrofobisch aan. Het glazen dak maakt dan een stuk goed doordat dit beduidend meer hoofdruimte biedt. Het betekent wel dat je af en toe moet bukken om bijvoorbeeld stoplichten goed te zien.

Tot slot

Er komen steeds meer auto’s met een bereik van meer dan 400km. Polestar onderscheidt zich met een uniek nieuw model, dat van buiten sportief is, en van binnen luxe oogt en aanvoelt. De wagen onderscheidt zich natuurlijk enorm met het Polestar-merk dat je tot voor kort nooit op de weg zag rijden. Het logo, dat je kunt zien als een ster of twee boemerangs, roept dan ook snel vraagtekens op bij voorbijgangers. Ook de auto zelf is een bijzondere verschijning. Dat onderscheid is leuk, maar niet iedereen zal het belangrijk vinden. Van binnen is hij minimalistisch, maar toch luxe met een groot, aanraakgevoelig scherm in het midden en een tweede scherm achter het stuur. Op het stuur zitten voldoende knoppen. Ook de fysieke knoppen en het draaiwiel voor de audio kunnen we waarderen. De optionele trekhaak is mooi weggewerkt.

Polestar 2 Ford Mustang Mach-E Hyundai Kona Tesla Model 3 LR Tesla Model Y VW ID.3 Vanafprijs (euro) 59800 49925 41595 58980 64000 45917 Accu (kWh) 78 75 64 75 75 77 Bereik (km wltp) 470 450 484 560 505 550 Pk 408 269 204 449 384 204 Sprint 0-100km/u (sec) 4,7 6,6 7,9 4,6 5,1 7,0 Topsnelheid 205 180 167 233 217 160 Laden (kW AC) 11 11 11 11 11 11 Snelladen (kW DC) 150 115 77 250 250 125 Gewicht (kg) 2123 1993 1660 1747 2003 1825 Lengte-breedte (mm) 4606 4712 4180 4694 4751 4261 Breedte (mm) 1985 1881 1800 1850 1921 1809 Hoogte (mm) 1479 1597 1565 1443 1624 1552

De vanafprijs is wel hoger dan die van de Model 3, Hyundai Kona, Kia e-Niro, VW ID.3 en Ford Mustang Mach-E. Ook de actieradius en energie-efficiëntie zijn minder dan bij die modellen; per kWh komen die een stuk verder, op de Mustang na. Ford biedt dan weer de keuze uit twee verschillende accupakketten, waardoor het bereik met de 100kWh-accu alsnog oploopt naar 600km (wltp) en de vanafprijs ligt dan nog steeds onder die van de Polestar 2. Een troef van Polestar is wellicht dat hij in China wordt geproduceerd en dat de leveringen al bijna plaatsvinden; die van de Mustang zijn uitgesteld tot 2021. Ten opzichte van de Tesla Model Y, die in 2021 verschijnt, is de Polestar 2 overigens wel 4000 euro goedkoper. Overigens liet Polestar doorschemeren dat er op een later moment meer modellen met variaties komen, bijvoorbeeld met een enkele elektromotor en een ander accupakket. De prijs van de Polestar 2 zal daardoor dalen, mogelijk tot wel 40.000 maar dan met een kleinere accu en enkele elektromotor. Of die versie voor- of achterwielaandrijving heeft, is nog niet definitief besloten. Die modellen worden overigens pas in 2021 verwacht.

Android is een interessante toevoeging. De integratie van de Google Assistent en Google Maps is zeer geslaagd. Het werkt heel vertrouwd en het is prettig dat je voor veel zaken gewoon je stem kunt gebruiken. Toch lijkt Maps nog wel een beetje een uitgeklede versie. Zo is er bijvoorbeeld geen satellietweergave. De Play store biedt veel potentie, omdat je je auto kunt aanvullen en misschien ook verbeteren met nieuwe apps. Tijdens onze rit was het appaanbod echter nog zeer beperkt, dus is het lastig om een oordeel te vellen over de meerwaarde. Het biedt in ieder geval veel potentie.

Hoe dan ook is de Polestar 2 een welkome aanvulling op het aanbod van elektrische auto’s. Het nieuwe model is van alle moderne gemakken voorzien, zoals over-the-air updates, snel kunnen laden, onepedaldriving en een aanraakgevoelig scherm met Android. Er is goed nagedacht over het efficiënt verwerken van de accu in de bodemplaat, maar ook over de regeneratie en de handige optionele trekhaak. Met zijn 78kWh-accu biedt hij voldoende bereik om Nederland door te crossen en ook een vakantie in Europa zou geen probleem moeten zijn. Ondanks de in eerste instantie wat hogere prijs verwachten we dat veel mensen de Polestar 2 zullen zien als een mooi alternatief voor de bestaande elektrische wagens in dit segment. We zijn benieuwd naar andere variaties van dit model én naar de toekomstige Polestar 3, gebaseerd op het sportieve 'Precept' studiemodel.