Gegevens van 296.000 Toyota-klanten uitgelekt via websitebroncode op GitHub

Er zijn gegevens van 296.000 Toyota-klanten uitgelekt. Dit komt doordat een deel van de broncode van de Toyota Connect-website vijf jaar lang beschikbaar is geweest via een openbaar GitHub-account. In de broncode zat een key die toegang verschafte tot de server met klantgegevens.

Toyota Connect is een app waarmee Toyota-bezitters informatie over hun voertuig kunnen zien. Via de officiële website van de app kunnen gebruikers een account aanmaken. De autofabrikant legt uit dat het desbetreffende GitHub-account van het bedrijf de Toyota Connect-website heeft gemaakt. Dit account bleek echter openbaar te zijn. Hierdoor was de broncode voor iedereen toegankelijk van december 2017 tot en met 15 september 2022, de dag waarop Toyota achter het lek kwam. Op dezelfde datum is het GitHub-account privé gemaakt. Twee dagen later is de key in de broncode veranderd.

De uitgelekte gegevens bestaan uit de e-mailadressen en klantnummers van 296.019 klanten. Andere gegevens, zoals namen, telefoonnummers en betaalgegevens, zijn niet uitgelekt, zegt Toyota.

De fabrikant heeft naar eigen zeggen onderzoek laten doen door beveiligingsdeskundigen. Daaruit is nog niet gebleken of derden toegang hebben gehad tot de server. Toch kan Toyota niet uitsluiten dat er misbruik is gemaakt van het lek en daarom heeft het de getroffen klanten op de hoogte gebracht.