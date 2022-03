Topman Doug Field van Apples autoproject vertrekt naar Ford

Doug Field, de topman die sinds 2018 Apples autoproject leidde, wordt de nieuwe chief advanced technology officer bij automerk Ford. Field is de vierde topman van het autoproject van Apple die vertrekt sinds deze zeven jaar geleden in het leven werd geroepen.

Field werd in 2018 aangenomen om het autoproject van Apple te leiden, een project dat Apple in 2014 startte onder de noemer Project Titan. Apple wil met dit project een zelfrijdende auto op de markt brengen. Er gaan al jaren geruchten over dat Apple zou werken aan een Apple Car, een potentieel autonome auto, wat Apple in 2017 bevestigde.

In 2016 liep het project vertraging op, onder meer na het vertrek van Steve Zadesky, die het project leidde, en tussen 2016 en 2019 werden honderden engineers ontslagen die aan het project werkten. In 2019 nam Apple nog een bedrijf over dat technologie ontwikkelt voor zelfrijdende auto's. In 2020 ging Apple-topman Bob Mansfield, betrokken bij het project, met pensioen en begin dit jaar vertrokken drie andere managers, Benjamin Lyon, Dave Scott en Jaime Waydo. Field is de volgende in die reeks. Het is nog onbekend wie zijn functie over gaat nemen.

Toch leek er begin dit jaar schot te zitten in het project. Zo stelde de Zuid-Koreaanse krant DongA in februari nog dat Kia en Apple plannen hadden om 100.000 auto's per jaar onder de naam van Apple op de markt te brengen vanaf 2024, een gerucht dat Kia kort daarna tegensprak. Ook zouden Nissan en Hyundai met Apple in gesprek zijn over de ontwikkeling van een auto, volgens de merken zou dit niet kloppen.

Volgens Bloomberg-redacteur Mark Gurman, die al jaren de ontwikkelingen rond de Apple Car volgt, is het vertrek van Field de grootste tegenvaller in de geschiedenis van het project. Hij zegt op Twitter dat het vertrek van Field betekent dat er de komende jaren zeker geen Apple Car gaat komen, als die er ooit nog gaat komen.

Doug Field was voor hij betrokken was bij het Apple-autoproject verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Tesla's Model 3. Daarvoor werkte hij ook bij Apple en bij Segway. Zijn terugkeer naar Apple betekende volgens experts dat er een goede kans was dat Apple daadwerkelijk een auto zou gaan produceren. Field wordt bij Ford verantwoordelijk voor het ontwikkelen van slimme en verbonden auto's en diensten.