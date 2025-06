Renders tonen Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Er zijn renders verschenen van wat de Samsung Galaxy Tab S9 Ultra moet zijn. De renders tonen dat de tablet een extra camera heeft gekregen. Het design komt verder overeen met dat van de Tab S8 Ultra van vorig jaar.

De inkeping in het scherm dat op de Tab S8 Ultra zit, keert dit jaar ook terug, meldt MySmartPrice. Verder is het design niet gewijzigd, behalve dat de achterkant nu twee camera's heeft in de linkerbovenhoek. Samsung zou de tablet dit jaar willen presenteren en in de tweede helft van het jaar willen uitbrengen.

De Tab S9 Ultra zou een 14,6"-oledscherm krijgen met 2960x1848 pixels. De tablet zou 32,6x20,9cm groot zijn en 5,5mm dik. Volgens MySmartPrice weegt de tablet 737 gram. De soc is volgens een eerder gerucht een Snapdragon 8 Gen 2 van Qualcomm, voorzien van 8 of 16GB werkgeheugen en 256GB opslag. Er zou een 11.200mAh-accu aan boord zijn die op te laden is met 45W.

Samsung heeft niet gereageerd op het verschijnen van de renders. De Tab S8 Ultra kwam een jaar geleden uit en kostte bij release vanaf ongeveer 1030 euro.

Terugkijken: video van de Galaxy Tab S8-serie van tablets