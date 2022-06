Samsung is een van de weinige fabrikanten die nog echt groots inzet op Android-tablets. Het bedrijf brengt op regelmatige basis apparaten uit die de strijd moeten aangaan met de iPads. Het is een zware strijd, omdat de tablets van Apple al jarenlang bovenaan de verkooplijsten prijken. Dat weerhoudt Samsung er niet van om het te blijven proberen. Omdat er met de vorige lichting tablets, de Galaxy S7 en S7+, al weinig mis was, lijkt Samsung dit jaar niet zoveel gewijzigd te hebben aan de S8-serie. De schermen en cameraopstellingen zijn grotendeels hetzelfde, de S Pen wordt weer meegeleverd en de ondersteuning voor dezelfde toetsenbordhoes is nog steeds present.

Drie tablets

Dit jaar heeft Samsung geen twee, maar drie exemplaren uitgebracht. De Galaxy Tab S8 en de Tab S8+ lijken erg op hun voorgangers: de Tab S7 en de Tab S7+. De reeks is dit jaar uitgebreid met de Galaxy Tab S8 Ultra, een extra grote tablet die net wat meer functies heeft dan de rest. De tablets zijn met een prijs van respectievelijk 689, 877 en 1053 euro ongeveer net zo stevig geprijsd als de gemiddelde laptop. Als we naar de specificaties kijken, zou je kunnen zeggen dat deze apparaten wat formaat betreft zelfs de strijd aan zouden kunnen gaan met laptops. Vooral de Galaxy Tab S8 Ultra ziet eruit alsof het een los laptopscherm is.

Of deze tablets je ook daadwerkelijk een desktopervaring kunnen leveren, hangt natuurlijk af van de software. Samsung-apparaten worden al sinds jaar en dag geleverd met DeX, de Android-gebruikersinterface die het besturingssysteem omtovert tot een ware desktop. Hoewel niet alle Android-apps kunnen opschalen naar de desktopcomputer, kan het je toch uit de brand helpen als je een keer desktopwerk moet doen, maar geen desktop of laptop bij de hand hebt.

Samsung bokst al jarenlang op tegen de iPads van deze wereld. Apple is een lastige concurrent, want het merk heeft zelfs zijn goedkopere tablets voorzien van een krachtige chip en het ecosysteem is goed doorontwikkeld. Bij Android is dat helaas wat minder, al probeert Samsung al sinds jaar en dag een inhaalslag te maken met DeX. Deze interface geeft Android een desktopuiterlijk en de mogelijkheid meerdere Android-apps naast elkaar open te hebben. Hoewel het steeds beter gaat en er steeds meer Android-apps geschaald kunnen worden naar desktopniveau, komt het nog steeds voor dat sommige apps zich niet laten schalen. Heeft Samsung het voor elkaar gekregen een tabletreeks op de markt te brengen waarmee je productiviteit in de buurt komt van het niveau dat de iPad Pro in zekere, zij het beperkte, mate biedt? Je leest het in deze review, waarin we de tablets van Samsung zo nu en dan vergelijken met de iPad Pro van 2021 en de iPad Air van 2022.