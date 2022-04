Samsung-site bevestigt komst van Galaxy Tab S8 Ultra met inkeping in scherm

Samsung heeft op een Bixby-ondersteuningspagina een foto geplaatst waarop een nog niet aangekondigde tablet te zien is met een inkeping in het scherm. Volgens een tekst bij de afbeelding gaat het om de Galaxy Tab S8 Ultra.

Op de Samsung-pagina over nieuwe Bixby-functies is een horizontaal geplaatste tablet te zien met een inkeping centraal in de bovenzijde van het scherm. De afbeelding komt overeen met eerder verschenen renders van de Galaxy Tab S8 Ultra. Wanneer de muis over de afbeelding wordt gehouden, verschijnt een tekstveld waarin over een Galaxy Tab S8 Ultra wordt gesproken.

Volgens eerdere geruchten krijgt de S8 Ultra een 14,8"-120Hz-oledscherm met een resolutie van 2960x1848 pixels, een Snapdragon 8 Gen 1-soc en tot 16GB geheugen. Opslag zou maximaal 512GB bedragen en de accu zou 11.200mAh groot zijn. Deze tablet krijgt 13- en 8-megapixelsensors aan de achterzijde, de 8-megapixelvariant zou voor een groothoekcamera zijn. Aan de voorkant zouden twee 12-megapixelselfiecamera's komen. Mogelijk onthult Samsung de tablet op 8 februari samen met de Galaxy S22-smartphones. Naar verwachting komen er dan ook kleinere S8-tablets zonder inkeping.