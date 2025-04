The Verge: Microsoft wil overname Activision Blizzard al op 13 oktober afronden

Microsoft wil het afronden van de overname van gameontwikkelaar Activision Blizzard verplaatsen van 18 oktober naar 13 oktober. Dat schrijft The Verge op basis van een bron die betrokken is bij het proces. Microsoft heeft dit zelf nog niet bevestigd.

Volgens The Verge hangt het verplaatsen van de datum af van de beslissing van de Britse Competition and Markets Authority, ofwel CMA. De marktwaakhond is namelijk tot en met vrijdag bezig geweest met het verzamelen van meningen over de deal en eventuele bezwaren. Volgende week volgt een definitief besluit van de CMA, die de deal in september voorlopig had goedgekeurd. Waarschijnlijk zal het definitieve besluit van de CMA niet afwijken van het voorlopige besluit.

De Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC probeert daarentegen de overname van 69 miljard dollar nog steeds tegen te houden. Er loopt een hoger beroep bij de federale rechtbank tegen een eerdere uitspraak, die de FTC geen gelijk gaf. Ook probeert de FTC de deal via zijn eigen bestuursrechter te blokkeren.