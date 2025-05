Microsoft wint rechtszaak tegen FTC rondom overname Activision Blizzard

Microsoft heeft de rechtszaak van de FTC over de Activision Blizzard-overname gewonnen. De rechtbank wees het verzoek om de overname tijdelijk te blokkeren af. De consequenties zijn nog niet duidelijk; de FTC kan nog in beroep gaan en in het VK is de overname geblokkeerd.

"De FTC heeft niet voldoende aangetoond dat na de overname Call of Duty waarschijnlijk niet beschikbaar zal blijven op PlayStation-consoles", schrijft de rechter. De toezichthouder heeft ook niet aangetoond dat door de overname er substantieel minder concurrentie zal zijn in de markten voor cloudgaming en gameabonnementen. Er zijn daarom geen redenen om de overname vooralsnog tegen te houden, aldus de rechtbank. Microsoft-president Brad Smith liet op dinsdag weten blij te zijn met de conclusie van de rechter. De FTC heeft nog niet gereageerd.

De Federal Trade Commission vroeg de federale rechtbank medio juni om een preliminary injunction. Daarmee zou de Activision-overname door Microsoft tijdelijk geblokkeerd worden, terwijl de FTC een eigen onderzoek naar de deal doet. Zonder preliminary injunction mag Microsoft de overname vroegtijdig afronden. De FTC wilde dat voorkomen omdat een vroegtijdige overname zijn onderzoek zou belemmeren. De toezichthouder kreeg daar dinsdag ongelijk in.

Nu de uitspraak in het voordeel van Microsoft is gevallen, is de kans groot dat Microsoft de overname van Activision Blizzard afrondt. De twee bedrijven mogen dit vanaf 15 juli doen. De FTC kan echter nog in beroep gaan tegen de uitspraak. De Britse toezichthouder CMA heeft de overname bovendien al geblokkeerd. Microsoft vecht die blokkade aan. Tweakers schreef recent een achtergrondartikel over de strijd tussen de FTC en Microsoft.