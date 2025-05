Microsoft en Activision Blizzard stellen overnamedeadline uit tot oktober

Microsoft en Activision Blizzard stellen de deadline van hun overnamedeal met drie maanden uit. Dat maken de twee bedrijven op woensdag bekend. De overname zou uiterlijk 18 juli afgerond worden, maar de twee bedrijven zijn nog in onderhandelingen met concurrentietoezichthouder.

Microsoft en Activision Blizzard hebben de overnamedeadline uitgesteld tot 18 oktober 2023, schrijft Activision Blizzard bij de bekendmaking van zijn kwartaalcijfers. Daarmee hebben beide partijen nog drie maanden de tijd om de overname af te ronden. De twee bedrijven zijn momenteel in gesprek met de Britse Competition and Markets Authority. Die mededingingsautoriteit blokkeerde de overname in april, maar overweegt nu een nieuw overnamevoorstel van Microsoft. De CMA doet uiterlijk 28 augustus zijn nieuwe uitspraak.

De overnamedeal van Microsoft en Activision had een termination date van 18 juli. Als de overname na die datum nog niet was afgerond, dan mochten beide partijen de overname afkappen. Microsoft moest in dat geval wel 3 miljard dollar betalen aan Activision. Die deadline verliep gisteren, maar de twee bedrijven hebben deze dus opgeschoven. Zo kunnen Microsoft en Activision de uitspraak van de CMA afwachten.

Microsoft and Activision Blizzard have extended the merger agreement deadline to 10/18. We're optimistic about getting this done, and excited about bringing more games to more players everywhere. — Phil Spencer (@XboxP3) 19 juli 2023

Met de verlenging worden wel enkele kleine aanpassingen aan de deal gedaan. Als de overname na 29 augustus wordt afgekapt, dan moet Microsoft 3,5 miljard dollar aan Activision betalen in plaats van de huidige 3 miljard dollar. Als de overname na 15 september wordt stopgezet, dan loopt dat bedrag op tot 4,5 miljard dollar. De nieuwe overeenkomst omvat ook veranderingen aan de 'commerciële Xbox-afspraken' die Activision Blizzard heeft afgesloten met Microsoft. Dat moet Activision tot 250 miljoen dollar opleveren in de boekjaren 2023 en 2024. Wat die veranderingen precies inhouden, wordt niet bekendgemaakt.

De Activision-overname door Microsoft stond lang onder druk, maar het wordt steeds aannemelijker dat de deal door kan gaan. De Amerikaanse Federal Trade Commission probeerde de overname tegen te houden middels een preliminary injunction terwijl zijn eigen onderzoek nog loopt, maar verloor een rechtszaak daaromheen. De FTC is tegen die uitspraak in beroep gegaan, hoewel Microsoft de overname al mag afronden voordat er een uitspraak is gedaan in die beroepszaak.

Slechts enkele minuten nadat de uitspraak in de FTC-rechtszaak bekend werd gemaakt, werd duidelijk dat ook de Britse CMA zijn blokkade heroverweegt. De CMA blokkeerde de overname omdat deze mogelijk de concurrentie in de cloudgamingmarkt kan belemmeren. Microsoft zou hebben aangeboden om de overname te 'herstructureren' om de zorgen van de CMA weg te nemen. Wat dat precies inhoudt, is niet bekend. Het bedrijf overweegt volgens bronnen van Bloomberg zijn cloudgamingrechten binnen het VK te verkopen, maar dat is nog niet officieel bevestigd.