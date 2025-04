PlayStation-baas in rechtbankmail: Call of Duty blijft nog jaren op PlayStation

PlayStation-baas Jim Ryan zei vlak na Microsofts aankondiging om Activision Blizzard over te nemen dat de Call of Duty-games waarschijnlijk nog jaren naar PlayStation-consoles zullen komen. In het openbaar zegt PlayStation zich juist zorgen te maken om Xbox-exclusiviteit.

Ryan deed zijn uitspraken in een e-mail twee dagen na de aangekondigde overname, blijkt uit rechtbankdocumenten die door IGN zijn ingezien. In de mail zegt hij 'er vrij zeker' van te zijn dat Call of Duty-games 'voor vele jaren' uit zullen komen voor PlayStation-consoles. Microsofts overname zou geen stap zijn naar meer Xbox-exclusives, schreef Ryan in de mail. "Microsoft denkt groter dan dit."

In de dagen na de overname sprak Ryan naar eigen zeggen veelvuldig met Phil Spencer en Bobby Kotick, respectievelijk de bazen van Xbox en Activision Blizzard. Naar aanleiding van die gesprekken deed de PlayStation-baas zijn uitspraken.

Vlak na de overname zei Sony nog te verwachten dat Activision Blizzard eerdere afspraken nog na zou komen, en dat onder meer Call of Duty dus nog voor een paar jaar naar PlayStation-consoles zou komen. In de maanden daarna zei het bedrijf echter steeds vaker zich zorgen te maken over de overname en de gevolgen voor PlayStation-gamers, onder meer als het om Call of Duty gaat.

In maart zei Sony bijvoorbeeld dat Microsoft de PlayStation-versie van Call of Duty bewust slechter zou kunnen maken dan de Xbox-versie. Het is daarom opvallend dat Ryan vlak na de overname zei dat Microsoft niet het doel had om Call of Duty exclusief te maken voor Xbox-consoles. Overigens heeft Microsoft ook veelvuldig gezegd Call of Duty nog minstens tien jaar lang uit te willen brengen voor PlayStation-consoles.

De uitspraken zijn bovendien opvallend, omdat de Federal Trade Commission de overname wil tegenhouden, onder meer uit angst dat Microsoft Call of Duty naar minder platforms wil brengen. Daarom spande deze Amerikaanse toezichthouder de rechtszaak aan waarin de Sony-e-mail naar buiten is gekomen. Tweakers schreef onlangs een achtergrondartikel over de FTC-rechtszaak tegen Microsoft.