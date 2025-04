Bethesda-topman was verontwaardigd over Xbox-belofte CoD niet-exclusief te maken

Bethesda-topman Pete Hines reageerde intern verontwaardigd op de belofte van Microsoft om de Call of Duty-franchise voorlopig niet exclusief voor Xbox te maken. Microsoft zou Bethesda juist nadrukkelijk hebben opgedragen om toekomstige games niet op de PlayStation uit te brengen.

In een interne mail, die geopenbaard werd tijdens de Microsoft-FTC-rechtszaak en gedeeld werd door journalist Stephen Totilo, schrijft topman Pete Hines naar ceo Todd Howard: "Vreemd. Is [het statement van Microsoft over het voorlopig niet Xbox-exclusief maken van Call of Duty-games] niet exact het tegenovergestelde van wat ons zojuist gevraagd of zelfs opgedrongen is omtrent onze titels? Wat is het verschil?"

Hines gaat in de mail verder over het gebrek aan communicatie vanuit Xbox en vreest dat Howard door veel journalisten gevraagd gaat worden waarom Activision Blizzard-games wel op de PlayStation uitkomen, terwijl Starfield en The Elder Scrolls 6 exclusief voor de pc en Xbox-consoles worden uitgebracht.

De mail maakt onderdeel uit van een bredere bewijsvoering over Microsofts intenties rondom grote overnames, waarover Tweakers vandaag een samenvatting schreef. In de door de FTC aangespannen rechtszaak en alle publieke communicatie wordt vanuit Microsoft namelijk steevast beweerd dat exclusiviteit nooit een hoofddoel is geweest. Intern blijkt dat de techgigant Bethesda daarentegen specifiek zou hebben overgenomen om Starfield-exclusiviteit voor de PlayStation te voorkomen. Ook bleek een Xbox-topman alles op alles te willen zetten om games van Xbox Game Pass' cloudgamingconcurrenten te weren.