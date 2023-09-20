Phil Spencer reageert op onbedoelde openbaringen toekomstplannen Xbox

Xbox-baas Phil Spencer heeft zowel in een openbare tweet als in een interne memo bedroefd gereageerd op het feit dat veel toekomstplannen van het gamebedrijf de afgelopen dagen online beland zijn. Hij bevestigt dat interne documenten onbedoeld gepubliceerd werden.

In een tweet zegt Spencer dat hij het vervelend vindt dat het werk van Xbox-medewerkers op deze manier gedeeld wordt. In een interne memo van 19 september, ingezien door The Verge, weidt de Xbox-topman daar verder over uit: "Vandaag zijn verschillende documenten voor rechtszaken rondom onze overname van Activision Blizzard onbedoeld geopenbaard." Hij benadrukt dat veel van de informatie die gedeeld werd al ten minste een jaar oud is en mogelijk niet meer van toepassing is. Desalniettemin had hij naar eigen zeggen liever gamers verrast met bepaalde aankondigingen en onthullingen.

Overigens wordt uit zijn statements niet duidelijk wie de documenten onbedoeld online heeft gezet; volgens een medewerker van de FTC was iemand bij Microsoft verantwoordelijk voor het delen van de betreffende documenten. Volgens een betrokken rechter leverde Microsoft een link aan naar een speciale website voor aan de rechtszaak gerelateerde documenten. Het bedrijf uploadde kennelijk een pdf-bestand met bijgevoegd de gevoelige documenten en afbeeldingen.

Als gevolg van de rechtszaken tussen de FTC en Microsoft werd uiteenlopende informatie via rechtbankdocumenten openbaar gemaakt, waaronder op 19 september, toen de plannen van een midgeneratierefresh van de Xbox Series-consoles werden ontdekt. Eerder werd uit rechtbankdocumenten duidelijk dat Microsoft opkijkt naar PlayStation-exclusives van Sony, dat er een Sony-handheld in ontwikkeling is, dat Microsoft onder meer Square Enix en later Nintendo wilde overnemen en dat The Elder Scrolls 6 niet voor de PlayStation uitkomt. Bij al deze openbaringen plaatst Spencer dus wel de kanttekening dat de plannen mogelijk ondertussen veranderd zijn.

We've seen the conversation around old emails and documents. It is hard to see our team's work shared in this way because so much has changed and there's so much to be excited about right now, and in the future. We will share the real plans when we are ready. — Phil Spencer (@XboxP3) 19 september 2023

Update, 16.50 uur: Intussen is ook bekend dat Microsoft verantwoordelijk is voor het onbedoeld publiceren van de geciteerde documenten. Het artikel is aangevuld met deze informatie. Met dank aan Rko.