Phil Spencer reageert op onbedoelde openbaringen toekomstplannen Xbox

Xbox-baas Phil Spencer heeft zowel in een openbare tweet als in een interne memo bedroefd gereageerd op het feit dat veel toekomstplannen van het gamebedrijf de afgelopen dagen online beland zijn. Hij bevestigt dat interne documenten onbedoeld gepubliceerd werden.

In een tweet zegt Spencer dat hij het vervelend vindt dat het werk van Xbox-medewerkers op deze manier gedeeld wordt. In een interne memo van 19 september, ingezien door The Verge, weidt de Xbox-topman daar verder over uit: "Vandaag zijn verschillende documenten voor rechtszaken rondom onze overname van Activision Blizzard onbedoeld geopenbaard." Hij benadrukt dat veel van de informatie die gedeeld werd al ten minste een jaar oud is en mogelijk niet meer van toepassing is. Desalniettemin had hij naar eigen zeggen liever gamers verrast met bepaalde aankondigingen en onthullingen.

Overigens wordt uit zijn statements niet duidelijk wie de documenten onbedoeld online heeft gezet; volgens een medewerker van de FTC was iemand bij Microsoft verantwoordelijk voor het delen van de betreffende documenten. Volgens een betrokken rechter leverde Microsoft een link aan naar een speciale website voor aan de rechtszaak gerelateerde documenten. Het bedrijf uploadde kennelijk een pdf-bestand met bijgevoegd de gevoelige documenten en afbeeldingen.

Als gevolg van de rechtszaken tussen de FTC en Microsoft werd uiteenlopende informatie via rechtbankdocumenten openbaar gemaakt, waaronder op 19 september, toen de plannen van een midgeneratierefresh van de Xbox Series-consoles werden ontdekt. Eerder werd uit rechtbankdocumenten duidelijk dat Microsoft opkijkt naar PlayStation-exclusives van Sony, dat er een Sony-handheld in ontwikkeling is, dat Microsoft onder meer Square Enix en later Nintendo wilde overnemen en dat The Elder Scrolls 6 niet voor de PlayStation uitkomt. Bij al deze openbaringen plaatst Spencer dus wel de kanttekening dat de plannen mogelijk ondertussen veranderd zijn.

Update, 16.50 uur: Intussen is ook bekend dat Microsoft verantwoordelijk is voor het onbedoeld publiceren van de geciteerde documenten. Het artikel is aangevuld met deze informatie. Met dank aan Rko.

Door Yannick Spinner

Redacteur

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20-09-2023 • 15:24

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Reacties (112)

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pvt_Joker 20 september 2023 16:09
Om heel eerlijk te zijn als ik de interne mails zie naar zijn collegas en hoe hij alles brengt krijg ik alleen maar meer respect voor die man.
op de Verge staat er mail die verstuurd is tijdens de onthulling van de ps5, heel interessant hoe hij zijn gevoelens beschrijft, dat hij toch zenuwachtig was maar trots is op de team en dat ze vertrouwen in hun eigen product kunnen hebben. Lijken mijn de woorden van iemand die het neerzetten van een werkelijk "beter"product hoog heeft staan.
bron: https://www.theverge.com/...mail-xbox-nadella-spencer
ik denk ook echt dat MS en xbox heel ver gaan komen met de xbox als hij nog de volgende gen. aan het hoofd blijft.
Verwijderd @pvt_Joker20 september 2023 16:48
Ik snap eerlijk gezegd niet dat je respect voor die man kan hebben.

Als je alle leaks doorleest kan je zien dat Microsoft en Phil Spencer maar 1 doel hebben, dat is markt dominantie. De letterlijke woorden van Microsoft is dat ze Sony uit de markt willen drukken (put Sony out of business) en Nintendo willen opkopen (ze vinden dat Nintendo niks meer in de hardware tak te zoeken heeft, alleen dat weten ze zelf nog niet).

Dus ze willen eigenlijk alle console bouwers uit de markt drukken om als enige over te blijven. Maar eigenlijk willen ze zelf ook geen hardware meer maken, ze willen vooral abonnementen verkopen en dan het liefst gamepass in een cloud model zonder hardware. Waar de rest van de organisatie ook al op draait. Ze proberen eigenhandig de gehele gaming markt kapot te maken voor eigen gewin.

Sorry, maar daar kan ik echt geen respect voor hebben.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:26]

loki504 @Verwijderd20 september 2023 17:27
En terwijl de dominantste bent je massa gebruiken en een klein beetje geld. Om games bij Xbox weg te houden dan wil je niet de dominantste blijven?

En tuurlijk kan MSFT ook exclusieve deals maken. Maar om de verliezen van het PlayStation platform te compenseren is een stuk meer geld nodig als het compenseren voor Xbox platform.

Dat het bij Sony niet naar buiten komt wil natuurlijk niet zeggen dat zij er niet zo over denken. En dat laten hun acties ook zien.
CyBeR @Verwijderd21 september 2023 03:50
Inderdaad, ik heb alleen respect voor bedrijfsleiders die hun bedrijf graag zo klein mogelijk houden en liefst maar nét genoeg producten verkopen om rond komen.

Doe even normaal.
Verwijderd @CyBeR21 september 2023 08:20
Als je dit eruit haalt dan snap je echt niet wat ik bedoel. Niet elk bedrijf streeft ernaar om een monopolist te worden. Concurrentie houdt je scherp en is uiteindelijk ook goed voor de consument. Je werkt duidelijk niet in de sales als je deze opmerking maakt. Een zak geld mee krijgen en de markt opkopen maakt je niet ineens een goede leider, het maakt je een goede leider als je een goede markt positie kan innemen zonder die zak geld.
Vexxon @Verwijderd20 september 2023 17:13
Sony is op dit moment veruit de meest dominante partij op deze markt, wil je beweren dat Sony dat doel niet hebben gehad of hebben?
Je weet toch wel wat kapitalisme is? Vrijwel ieder bedrijf heeft als doel markt dominant te worden dat hoort immers bij zoveel mogelijk geld verdienen, dat is letterlijk wat kapitalisme is.
Aandeelhouders zouden je raar aankijken als je tijdens de vergadering zou beweren dat het totaal niet je ambitie is om dominant te worden in de markt waarin je opereert.

XBox loopt al jaren ver achter op Sony qua marktaandeel en volgens mij is de toon in de emails vooral hoe ze meer marktaandeel kunnen gaan pakken ten koste van het veel dominantere Sony.
Ja echt heel raar man.

Dus met jou logica kun je voor geen enkele manager/CEO respect hebben.
RoestVrijStaal @Vexxon20 september 2023 21:58
Aandeelhouders zouden je raar aankijken als je tijdens de vergadering zou beweren dat het totaal niet je ambitie is om dominant te worden in de markt waarin je opereert.
Aandeelhouders gaan pas je raar aankijken als je zegt dat er jaarlijks geen groei van dividend (winst op winst) is.

Streven naar marktdominatie is één van de middelen om groei van dividend na te streven. Maar niet hèt middel. Kijk naar Apple bijvoorbeeld. Is die ergens marktleider of monopolist in? Nee. Toch is het een van de meest winstgevende bedrijven in de IT-sector met een aanzienlijke dividendgroei.
Fireshade @RoestVrijStaal21 september 2023 14:46
Is die ergens marktleider of monopolist in? Nee.
Jazeker, in de VS is Apple de marktleider in mobile phones:
https://appleinsider.com/...smartphone-market-in-2021
Sinds 2021 meer dan 50% van de Amerikaanse markt. De tweede daar is Samsung met maar iets meer dan 20%.
nms2003 @Vexxon20 september 2023 18:41
Het verschil is dat MS een haast onuitputtelijke monopoly schatkist heeft. Sony heeft het te doen op operationele winst.
Vexxon @nms200320 september 2023 21:59
Dat maakt mijn punt niet minder waar toch? Het punt van Ghost Babel is dat Microsoft wel het doel heeft om markt dominant te worden maar Sony niet. En dat terwijl Sony dat op dit moment zelfs al is. Of het per ongeluk gebeurd is
Psyonara @Vexxon20 september 2023 22:13
En juist omdat Sony een kleinere speler is creatiever te werk moet gaan en tot op zekere hoogte tot nu toe wel meer consument vriendelijker is.
Als ze net zoveel kapitaal zouden hebben als MS zouden ze waarschijnlijk net zo erg zijn.

Gamen is een grote hobbie van mij, en in principe vind ik een goeie balanceerde conccurrentie wel een Plus. Maar laatste jaren zijn er gigantische shifts allemaal ten koste van de Consument.
Triple A bestaat bijna niet meer gezien ze meer op Live service concentreren.
Plus de bij komende Fomo en Whales.

Sony en Nintendo proberen nog leuke game ervaringen te brengen, maar MS hun 1st party games zijn allemaal lackluster.(laatste aantal jaar of 2 console generaties)Totaal geen bewuste inzet om een goed product op de markt te zetten.
Hun aanpak is alleen maar zakelijk en eerlijk gezegt geeft dat een intentionele schadelijke (Insidious/malicious) Doet de markt niks goeds helaas.

En denk denk dat MS nog een aantal ketting reacties nodig heeft aan failed game launches e.d. om daar koers correctie te doen. Mits ze dat uberhaupt willen doen.

Snap dat alle partijen geen engelen zijn. Maar de boel onnodig kapot maken is ook niet goed voor de entertainement branch. Men speculeerd al een lange poos op een nieuwe video game crash. En die komt waarschijnlijk ook nog.
loki504 @Psyonara20 september 2023 22:21
Je weet dat Sony Bungie heeft overgenomen om hun Live service games ervaring en nu 10 live service games aan het ontwikkelen is en 40%(2,1 miljard) and R&D spendeert aan LSG dan vraag ik mij af of Sony je nog wel een leuke game ervaring wilt bieden of dat je ze ook gewoon net als de rest muntjes willen verdienen en het geen fluit uit maakt hoe.
Psyonara @loki50420 september 2023 22:48
Snap ik, maar tegelijker tijd is dat nog afwachten, en Neem aan dat er nog wel Single player games als flagship producten in ontwikkeling zijn. En zo niet dan valt Sony ook tegen die tijd plat.
Verwijderd @Psyonara20 september 2023 22:36
Precies dit. Ik ben een enorm fan van PlayStation, Nintendo, Sega en Microsoft t/m de Xbox 360 tijd. Maar wat Microsoft de laatste jaren doet sinds het vertrek van o.a. Bill Gates is niet veel goeds. Alles moet naar een abonnement en kwaliteit lijkt niet meer belangrijk, gewoon veel aanbod in een dienst stoppen en hopen dat mensen dat afnemen.
Vexxon @Verwijderd21 september 2023 07:54
Ehm Sony heeft ook zo’n abonnementsdienst, je weet wel ie service waarvan de prijzen pas nog belachelijk omhoog zijn gegaan?
Ben je vergeten?

PSNow bestaat ook al een tijdje, is ook een abonnementsdienst. Ook vergeten?
Verwijderd @Vexxon21 september 2023 08:59
Zoals je waarschijnlijk al weet is het doel van Sony niet om alleen nog maar een abonnementsdienst aan te bieden. Jim Ryan heeft al vaker aangegeven dat games niet betaald kunnen worden door een dergelijke dienst, helemaal de kwaliteit die Sony na streeft. Sony maakt geen games om ze op de dienst te zetten in tegenstelling tot Microsoft. De games van Sony komen niet day one op de dienst te staan, pas na een paar jaar. Sony gelooft nog heilig in de traditionele verkoop van games. Maar waarschijnlijk wist je dit allemaal al als je het game nieuws een beetje gevolgd hebt.

Zoals ik al had aangegeven is het doel van Microsoft om alleen nog maar een abonnement te verkopen zonder losse verkoop van games. Dit doel heeft Sony niet.
Cspa @Verwijderd21 september 2023 09:34
Jij denkt dat Jim/Playstation er intern ook zo over denkt en altijd eerlijk is in het openbaar?https://tweakers.net/nieuws/211124/microsoft-en-sony-spraken-eigen-claims-over-activision-overname-intern-tegen.html

Met de groeiende focus op GAAS/live-service titels binnen Playstation wordt het ook voor Sony interessanter om van koers te wijzigen mbt abonnementen. De initiële verkoop is bij dergelijke titels niet de winstmaker. Niet voor niets dat PS+ en PS Now een nieuwe structuur en marketing sausje heeft gekregen.

[Reactie gewijzigd door Cspa op 22 juli 2024 14:26]

Vexxon @Verwijderd21 september 2023 10:41
Maar toch hebben ze die dienst, je weet wel die dienst waarvan jij aangaf dat Microsoft die had.
Daar ging het om, je probeert dat ineens recht te praten.
Wat Jim Ryan ook zegt Sony heeft die abonnementsdienst. Kun je niet ontkennen toch?
Verwijderd @Vexxon21 september 2023 10:45
Tja als je totaal niet begrijpt wat ik zeg en maar blijft hameren dat Sony een abonnement heeft dan heeft het verder weinig zin om deze discussie verder te voeren.
Vexxon @Verwijderd21 september 2023 10:56
Ik begrijp prima wat je zegt, je zegt namelijk helemaal geen ingewikkelde dingen.

Microsoft heeft een abonnementsdienst met day one exclusives: Mist kwaliteit schande!
Sony heeft een vergelijkbare abonnementsdienst zonder day one exclusives: Veel beter! Praise Ryan.

Zie je het verschil?
Verwijderd @Vexxon21 september 2023 11:02
Het is duidelijk dat je mijn punt niet snapt. Maar goed, fijne dag nog verder!
Vexxon @Verwijderd21 september 2023 11:04
Het is vooral duidelijk dat je niet objectief bent
Verwijderd @Vexxon21 september 2023 11:05
Dat zal het zijn ja... En niet dat je mijn punt niet begrijpt... Zelfreflectie is soms lastig.
Vexxon @Verwijderd21 september 2023 11:21
Neem je eigen advies ter harte zou ik zeggen
CerandoX.nl @Psyonara21 september 2023 17:20
Waarin is Sony vriendelijker voor de consument?
Morkatog @Vexxon21 september 2023 09:08
Dat zit hem denk ik in het verschil in benadering. Waar zou jij een hogere verwachting bij hebben? Een product waarvan de maker zegt 'Ik wil marktdominantie bereiken' of een die zegt 'Ik wil de gaafste content op de markt leveren'.
Vexxon @Morkatog21 september 2023 10:50
Ik ben nogal verbaasd dat ik het verschil moet gaan uitleggen tussen die twee statements, maar goed.

Die laatste is natuurlijk vooral een marketing uitspraak naar de klanten toe, maar het doel van ieder bedrijf in een kapitalistische economie heeft als doel zijn winst te maximaliseren. Dat hoeft dus niet vermeld te worden, dat is simpelweg een gegeven. Ook Sony heeft dat als doel.

Er zal geen enkel bedrijf in zijn uitingen richting de consument gaan roepen dat ze de markt willen gaan domineren of de winst willen maximaliseren dat zou niet zo slim zijn.
Morkatog @Vexxon21 september 2023 13:49
Dat hoeft niet hoor, dat snap ik. Er was een misverstand van mijn kant; ik dacht dat je in jouw reactie stelde dat de visie 'we willen de markt overheersen' de strategie van MS was, maar ik realiseer mij nu dat jij reageerde op een ander bericht. Het was nog vroeg zullen we maar denken.

Dat terzijde ben ik het niet helemaal eens met wat je nu zegt dat winst maximaliseren het doel van ieder bedrijf is. Ik kan je zeker aanraden eens dit filmpje daarover te kijken.
Verwijderd @Vexxon20 september 2023 17:15
Naar mijn weten heeft Sony geen enkele intentie om Xbox en Nintendo uit de markt te duwen. Niet elk bedrijf heeft als doel om monopolist te worden in een bepaalde markt.
SunnieNL @Verwijderd20 september 2023 17:26
Niet??
Niet helemaal goed opgelet tijdens de openbaringen?
Sony biedt geld om games niet op de xbox of gamepass te laten komen. Hoe wil je dat anders omschrijven dan de concurrentie uit de markt drukken als je al de grootste en sterkste speler bent in die markt?

Microsoft doet precies hetzelfde. Nintendo waarschijnlijk niet, maar dat weet je ook niet helemaal zeker, mochten ze ooit met een totaal nieuwe game komen zonder mario etc. Ik weet ook niet hoe Nintendo in het verleden tegen Sega gewerkt heeft.

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 22 juli 2024 14:26]

2green @SunnieNL20 september 2023 18:50
Was vooral Sony en een beetje Nintendo die Sega de das om gedaan heeft.

De nagel aan hun kist werd door een ex Sega medewerker bij Sony gegeven door aan te kondigen dat sony een veel goedkopere console zou leveren.

[Reactie gewijzigd door 2green op 22 juli 2024 14:26]

Verwijderd @2green20 september 2023 18:58
Het is Sega zelf die ervoor gezorgd heeft dat ze uit de console markt zijn gestapt. De grootste vijand van Sega was Sega zelf, de Japanse afdeling kon het nooit eens worden met de Amerikaanse afdeling. Nintendo en Sony hebben hier veel minder mee te maken dan je denkt.
2green @Verwijderd20 september 2023 19:51
Zie linkjes, dat is hoe ik het ooit las.
Verwijderd @2green20 september 2023 20:12
Alleen dat verhaal is niet helemaal juist. Sega heeft zichzelf in de problemen geholpen door enorm veel management fouten rondom de 32x en de Saturn. De grootste uitgever van die tijd had er genoeg van en ondersteunde Sega daardoor niet meer (EA). Dat heeft er deels voor gezorgd dat de dreamcast niet veel games heeft gekregen. Het missen van o.a. fifa was een doodsteek, en het oprichten van een eigen sport divisie (2K) was helaas niet genoeg.
Piggen @Verwijderd20 september 2023 21:07
Een slechte kopieerbeveiliging hielp daarbij ook niet mee.
Madshark @Piggen21 september 2023 05:13
Die van de eerste PlayStation was in het prille begin, te omzeilen met een balpenveer. Eigenlijk net zo slecht dus :)
SaraNostra @Verwijderd20 september 2023 18:41
Ik mag hopen dat je niet serieus bent.
loki504 @Verwijderd20 september 2023 17:28
Maar ze willen wel graag monopolist blijven. Waarom zou je anders geld betalen om games bij het andere kamp weg te halen?
Verwijderd @eggsforpedro21 september 2023 09:48
Tja dat je het direct op naïef fanboyism gooit is wel weer typisch. Ik heb overigens alle consoles staan ;-) Wellicht moet jij je eerst eens verdiepen in de Amerikaanse en Japanse cultuur en hoe bedrijven daar te werk gaan. Een Japans bedrijf heeft een heel andere dynamiek en doelen dan een Amerikaans bedrijf dit heeft.

Amerikanen willen altijd groter worden door veel overnames, als je de historie van Microsoft een beetje kent dan weet je hoe ze dit in andere markten hebben gedaan. (Genoeg omkoopschandalen die er in het nieuws zijn geweest). In de gelekte berichten staat letterlijk dat ze Sony de markt uit willen drukken en Nintendo willen overnemen. Voor Microsoft (voornamelijk Satya Nadella) is het creëren van een monopolistische positie het enige doel. Als dit doel niet in afzienbare tijd wordt gehaald trekken ze de stekker eruit (Zie opmerking van Phil over de 100 miljoen users in 2027, maar zie ook Nokia). Het doel van Microsoft is om alleen nog maar abonnementen te verkopen, dat zie je in elke tak waar zij zich in bevinden, dat willen ze ook bereiken met Xbox.

Ik begrijp eerlijk gezegd niet hoe je blij kan zijn met deze ontwikkelingen, het opkopen van enorm grote uitgevers en games die voorheen gewoon beschikbaar waren op elk platform weghouden bij de concurrent.

Wat Sony vooral doet is een stukje exclusiviteit kopen in de vorm van timed exclusive, de games komen dan gewoon uit op het andere platform. Games van Bethesda kunnen Playstation gebruikers naar fluiten, zoals bijvoorbeeld de nieuwe Elder Scrolls. Sony doet geen vijandige overnames op de manier hoe Microsoft dit doet. Dat Microsoft nu achterloopt op Sony is volledig te danken aan Microsoft zelf.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:26]

eggsforpedro @Verwijderd21 september 2023 15:58
Dat Microsoft nu achterloopt op Sony is volledig te danken aan Microsoft zelf.
Niemand die dit ontkent.

Ik snap niet helemaal dat je de bedrijfscultuur van het land van oorsprong hier aanhaalt. Beide bedrijven zijn inmiddels gigantisch en opereren internationaal. Ik kijk liever naar het daadwerkelijk handelen van een organisatie. Het succes van PlayStation is mede te danken aan zeer agressief beleid van Sony met betrekking tot exclusiviteit en het voeren van een gesloten platform. Dat hebben ze goed gedaan, want ze zijn dominant. Maar om Microsoft dan vervolgens te bestempelen als "evil" omdat ze een uitgever opkopen en vervolgens een selectie van hun games exclusief maken, en daarbij te doen alsof Sony een heilig boontje is, dat vind ik inderdaad naïef en riekend naar fanboyisme. Dit zijn grote internationale bedrijven, die gewoon hard concurreren met elkaar. MS heeft een overname als deze nodig om relevant te blijven. De gamingmarkt heeft een overname als deze nodig om gezond te blijven. MS beschuldigen van hun exclusiviteitspraktijken, terwijl Sony dit minstens zo hard doet en heeft gedaan, vind ik hypocriet.

Ik zou ook liever allemaal kleine ontwikkelaars en uitgevers zien ipv een paar conglomeraties, maar dat is nu eenmaal hoe kapitalisme werkt. Dat is niet de schuld van MS (en ook niet van Sony).
pvt_Joker @Verwijderd21 september 2023 10:05
Maar waar staan deze letterlijke woorden in? Heb je een link naar mail/memo.
Waar staat" we want to push Sony out of the market and we want market domination"?
En dan nog, gewerkt te hebben voor meerdere grote merken, er is geen CEO die ooit zei "joh 2de worden is ook goed toch".. en al zeker niet in een markt van 3/4 spelers. Zo beetje elke CEO is een overdreven merkambassadeur die 150% achter zijn merk staat en al helemaal naar collega's.
Even terugkomend op de feiten, sinds de fiasco van xone presentatie in '13, was xbox afgeschreven
https://www.businessinsid...ernational=true&r=US&IR=T.
Niemand wilde dat ding, ik zelf meegerekend, lachend kocht ik de ps4. Don Mattrick nam de benen( die gast was pas arrogantie, totale disconnect met doelgroep). Paar interims later kwam Phil, ouwe rot die sinds '01 bij xbox zat. Binnen 3 jaar tijd hebben ze : Game pass gelanceerd, Kinect gedumpt, prjis verlaagd, van zwakste naar krachtigste console (one x launch), Backwards compatibility, crossplay en ook kleine zaken zoals 1440p/120hz/vrr/atmos/dolby vision support geintroduceerd. Alles werd gepushed vele zaken zijn op de ps5 pas in 2022 geintroduceerd of gewoon niet.. Zo nu ook ook, discord support. Arrogant, markt dominantie of whatever welke mening, dat is prima, maar gamen is stuk toegankelijker gemaakt mede door hem. Voor 350€ heb je een xss met 522 games die je meteen kan spelen... ( bron: https://gamepassnews.com/). Sorry maar dat heb ik op geen enkel ps meegemaakt en ik heb ze heilig allemaal in de kast.
Maar dat ze abbo's verkopen is toch ook prima? Ik vind game pass prachtig op mn pc, laat mij maar lekker alles maxed out spelen. Iedereen weet dat cloud gaming echt niet dé vervanging gaat worden er is geen competative shooter die mensen in de cloud gaan spelen.( technisch niet haalbaar) Het zal nog lang een toevoeging blijven. Een leuke toevoeging, want Starfield op de bank is toch gewoon vét?

[Reactie gewijzigd door pvt_Joker op 22 juli 2024 14:26]

Verwijderd @pvt_Joker21 september 2023 10:39
Ik heb zeker een link:

https://www.theverge.com/...mails-ftc-out-of-business

In de link zit het document (een interne e-mail) waar dit in staat.
En dan nog, gewerkt te hebben voor meerdere grote merken, er is geen CEO die ooit zei "joh 2de worden is ook goed toch".. en al zeker niet in een markt van 3/4 spelers. Zo beetje elke CEO is een overdreven merkambassadeur die 150% achter zijn merk staat en al helemaal naar collega's.
Heb ik het ergens over dat een CEO graag 2de wil worden? Ik heb het erover dat het enige doel van Microsoft is om als enige over te blijven en een monopolist te worden.
Even terugkomend op de feiten, sinds de fiasco van xone presentatie in '13, was xbox afgeschreven
https://www.businessinsid...ernational=true&r=US&IR=T.
Niemand wilde dat ding, ik zelf meegerekend, lachend kocht ik de ps4. Don Mattrick nam de benen( die gast was pas arrogantie, totale disconnect met doelgroep). Paar interims later kwam Phil, ouwe rot die sinds '01 bij xbox zat. Binnen 3 jaar tijd hebben ze : Game pass gelanceerd, Kinect gedumpt, prjis verlaagd, van zwakste naar krachtigste console (one x launch), Backwards compatibility, crossplay en ook kleine zaken zoals 1440p/120hz/vrr/atmos/dolby vision support geintroduceerd. Alles werd gepushed vele zaken zijn op de ps5 pas in 2022 geintroduceerd of gewoon niet.. Zo nu ook ook, discord support. Arrogant, markt dominantie of whatever welke mening, dat is prima, maar gamen is stuk toegankelijker gemaakt mede door hem. Voor 350€ heb je een xss met 522 games die je meteen kan spelen... ( bron: https://gamepassnews.com/). Sorry maar dat heb ik op geen enkel ps meegemaakt en ik heb ze heilig allemaal in de kast.
Dat ze nu technische vooruitgang hebben geboekt is toch vrij normaal? Dat is echt niet iets waar Phil persoonlijk voor gezorgd heeft. Bij elke generatie zal een console gebruik maken van nieuwe technieken. Nu doe je alsof Phil hier de drijvende kracht achter is, dat soort dingen worden gewoon door R&D bepaald. Backwards compatibiliteit was er al in de xbox 360 en xbox one tijd, dus dat is niet iets waar Phil persoonlijk ineens voor gezorgd heeft. Overigens was PS now er al eerder dan gamepass, dus feitelijk gezien heeft Microsoft het gekopieerd van Sony en dit groter gemaakt. Dus dat je dit nog niet eerder op een playstation hebt gezien ligt wellicht eerder aan jezelf.
Maar dat ze abbo's verkopen is toch ook prima? Ik vind game pass prachtig op mn pc, laat mij maar lekker alles maxed out spelen. Iedereen weet dat cloud gaming echt niet dé vervanging gaat worden er is geen competative shooter die mensen in de cloud gaan spelen.( technisch niet haalbaar) Het zal nog lang een toevoeging blijven. Een leuke toevoeging, want Starfield op de bank is toch gewoon vét?
Dat ze het als alternatief bieden voor losse verkoop is prima. Echter is het doel van Microsoft om alleen nog maar dit aan te bieden. Alleen een netflix model en geen losse verkoop meer zoals alle producten van Microsoft. Daar zitten veel mensen niet op te wachten hoor. Overigens is het doel van Microsoft om de hardware er straks tussenuit te halen en alles gewoon in de cloud te doen, dus Microsoft heeft daar een ander idee bij dan jij.
pvt_Joker @Verwijderd21 september 2023 13:38
Nou daar gaan we:
1.de mail komt van Matt Booty af, aldus niet Phil.
En Matt mag zijn mening uitspreken, en zeker intern, ken de man verder niet, ik zag ook niet dat ik respect voor deze meneer heb verder.
2. " Technische vooruitgang is vrij normaal" , ja klopt maar bedrijven beslissen of ze iets implementeren of niet en in geval van Sony, niet..
Als BC er al zo lang is waarom kan ik geen tekken3 op mijn ps5 spelen?...Een huidige lowend telefoon emuleert psx.. waarom kan ik mijn ps1 games niet upscaled op een ps5 draaien? Of ps2? Waarom moet ik weer een Premium PSN Plus abonement nemen en nog een keer voor dezelfde games betalen. Overigens er zijn maar 20 games..
In geval van BC was het helder dat de management bij Sony BC onnodig vond:
- Jim Ryan: PS1 and the PS2 games, they looked ancient, like why would anybody play this?"
https://www.vg247.com/why...t-backwards-compatibility
-Phil: "I want people to be able to play games!" aldus Phil over BC
https://www.pcgamer.com/p...xbox-play-anywhere-to-pc/

En mede hierdoor speel ik Red Dead Redemption 1 in 4k,HDR al sinds 2017 lang lang voordat welke remaster dan ook, dat spel kostte mij 5euro. Hiervoor petje af voor Phil & team.

Idem voor:
Waarom kon ik tot voor kort alleen op 1080p of 4k spelen op mijn ps5 en niet 1440p ( oftewel niet op mijn monitor). Nu , 2 jaar na release kan het ineens wel. Idem voor dolby atmos/vision toevoeging. One x kon dat al in 2017..op 120hz.
Zo zijn er meer dingen wat gewoon technisch wel degelijk mogelijk is maar er wordt gewoon geen prio aan gegeven. Dat is mijn punt en ik denk iemand als Phil die van bovenaf toch de juiste recources op de juiste plaats zet helpt enorm.

PS now was niet vergelijkbaar met gamepass, ps now begon oorspronkelijk als streaming service voor oudere games. Ps4 kon ps3 games niet emuleren dus alles werd gestreamed. Dit werkte ok , ik heb het zelf toen veel gebruikt. XB one kon vanaf begin gewoon alles emuleren.
1 jaar na launch van game pass is pas de functie voor het downloaden van ps4 games toegevoegd:
https://kotaku.com/playst...s-downloadable-1829206315

Je mag je mening hebben, tegelijkertijd vind ik de strategie wel prima zo, alle games op PC en Xbox. En nogmaals de cloud gaat nooit een 1ms ping en inputlag van een lokale gaming rig vervangen...
Verwijderd @pvt_Joker21 september 2023 13:41
Nou daar gaan we:
1.de mail komt van Matt Booty af, aldus niet Phil.
En Matt mag zijn mening uitspreken, en zeker intern, ken de man verder niet, ik zag ook niet dat ik respect voor deze meneer heb verder.
2. " Technische vooruitgang is vrij normaal" , ja klopt maar bedrijven beslissen of ze iets implementeren of niet en in geval van Sony, niet..
Maakt verder niet uit of die niet van Phil afkomt. Matt Booty is het hoofd van xbox game studios.
Als BC er al zo lang is waarom kan ik geen tekken3 op mijn ps5 spelen?...Een huidige lowend telefoon emuleert psx.. waarom kan ik mijn ps1 games niet upscaled op een ps5 draaien? Of ps2? Waarom moet ik weer een Premium PSN Plus abonement nemen en nog een keer voor dezelfde games betalen. Overigens er zijn maar 20 games..
In geval van BC was het helder dat de management bij Sony BC onnodig vond:
- Jim Ryan: PS1 and the PS2 games, they looked ancient, like why would anybody play this?"
https://www.vg247.com/why...t-backwards-compatibility
-Phil: "I want people to be able to play games!" aldus Phil over BC
https://www.pcgamer.com/p...xbox-play-anywhere-to-pc/
Je verzet nu ineens de doelpalen, het gaat over Microsoft hier en nu haal je er ineens Playstation bij. BC was er al op de 360, dat heeft Phil niet naar de series x gebracht. Dat was de stelling, daarom begrijp ik je hele verhaal over Sony hierboven niet.
En mede hierdoor speel ik Red Dead Redemption 1 in 4k,HDR al sinds 2017 lang lang voordat welke remaster dan ook, dat spel kostte mij 5euro. Hiervoor petje af voor Phil & team.
Volgens mij heb ik nergens aangegeven dat dit geen mooi systeem is. Echter bestond dit al op de xbox one, voor de tijd van Phil... Daar ging het om. Nogmaals je bent nu van alles erbij aan het halen ...

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:26]

pvt_Joker @Verwijderd21 september 2023 15:39
Je haalt zelf ps now erbij dat weet je?
Ik wilde duidelijk maken dat MS in de shit zat vergeleken met de PS.
Verder probeer ik je aan de hand van paar bronnen helder te maken dat wat jij beweert niet klopt. Hele verhaal is bedoelt om jou uit te leggen wat PS now is, want volgens mij weet jij het niet.

Maakt wezenlijk uit wie wat zei, want ik heb het over de man, Phil, jij haalt een random mail van iemand aan . Sure CFO heeft ook een mening CTO ook en waarschijnlijk zal de concierge ook wereld dominantie plannen maar ik heb het over Phil.

Ow en nee BC was er niet op de xbox one vóór Phil:
bron: https://www.theverge.com/...ompatibility-is-backwards
Bron: https://www.pcgamer.com/p...xbox-play-anywhere-to-pc/


Wat jij zegt is gewoon niet waar, dat jij het niet wil accepteren is weer wat anders MAAR is niet erg hoor.
Maar ik zal er verder niet op reageren want onwetendheid valt denk ik niet te genezen. Agree to disagree
CerandoX.nl @Verwijderd21 september 2023 17:15
Ja, super vreemd voor een werknemer en in dit geval directeur van een bedrijf.

[Reactie gewijzigd door CerandoX.nl op 22 juli 2024 14:26]

redniels @Verwijderd2 oktober 2023 10:08
Ieder bedrijf zit er zo in. Ook Nintendo. Ook Sony. Iedereen wil beter zijn dan zijn concurrent. Zelfs de Jumbo om de hoek wil niets liever dan de Plus tegenover weg concurreren, compleet domineren.

En cloud? MS is de cloud. Natuurlijk willen ze daar op in zetten. 1+1=2. Als je geen cloud visie hebt moet je niet werken bij Amazon, Google en Microsoft.
(pssst: zelfs Sony denkt trouwens dat het die kant op gaat: wat is denk jij de reden dat meer en meer PS games op PC worden uitgebracht? "Om de markt te vergroten"? Of om gewoon meer ervaring op te doen met het platform waar heel de cloud op draait? Beide antwoorden zijn waar.)

Hoezeer ook ik van dikke game hardware houd, ook ik denk dat we over een jaar of 5-10 enkel aan het streamen zijn. We streamen alles behalve games. Dat gaat veranderen. Iedereen die stadia echt heeft geprobeerd vond het goed zat. niet geweldig, gewoon een 7tje. en die 7 dat is genoeg voor 85% van de gamers. en dus... Is dat de toekomst. De PS6 (of PS5pro) is de laatste "dikke" console die iedereen wil hebben. Daar ben ik echt van overtuigd. Het enige wat het nu nog tegenhoud is de kwaliteit van het netwerk bij de consument thuis. Meshing (geen kabels) en Wifi7 (belachelijk hoge maximale doorvoer) gaan dat oplossen. als je overal in huis 100+mbit met een fatsoenlijke ping kan garanderen dan ben je er. Wifi7 belooft veel meer. Meshing is nu eindelijk zo volwassen dat zelfs digibeten (zoals mijn broer) het zelfstandig kunnen installeren. (Deco's) En de duurdere varianten zijn nu al 100% stabiel, geen wekelijkse reboot meer nodig.(goedkoop is duurkoop is 100% van toepassing in netwerk land)

We wilden geen gedistribueerd game delivery model. Steam was stom. 100% afhankelijk van Valve voor toegang tot MIJN games? ga 'ns weg. Spotify zou nooit iets worden, de kwaliteit was veel te laag en je hebt geen gegarandeerde toegang tot je favorieten. Muziek huren. ja hoor. Netflix was een raar idee, films wil je toch kopen en fysiek in de kast hebben liggen? Niks kan toch op tegen de bitrate van Bluray?

yup.. Ook daar hebben we gezien dat ja, audio (en video) fielen, puristen bestaan maar voor 95% van de markt voldoet het en ze zien geen verschil, horen geen verschil en Steam is toch veel makkelijker dan die kast vol cd's/dvds waarvan je er altijd 1 kwijt raakt of beschadigd raakt.

Same here. Geen cloud strategie is corporate suicide.
Orangelights23 @pvt_Joker20 september 2023 16:31
Bij organisaties van dit formaat wordt alles gereviewd door communicatie- en marketingpersoneel. Het lijkt misschien op een heel mooi en persoonlijk betoog, maar daar zijn meerdere mensen overheen gegaan voordat het officieel werd verstuurd.

Staat los van zijn functioneren, daar heb ik geen mening over omdat ik hier onvoldoende beeld van heb, maar vergeet niet dat alles geredigeerd wordt. In mijn eigen organisatie is dat ook het geval, alles wat ik deel met mijn collega's moet afhankelijk van het doel en de ontvangers door minimaal 4 mensen bekeken worden.
Blokker_1999
@Orangelights2320 september 2023 16:40
Externe communicatie gaat inderdaad via een marcom afdeling, maar interne memos vaak niet, zeker niet dit type van mails. Enkel als er plechtige communicatie komt vanuit management zal een marcom team er tussen zitten, maar losse mails om het team aan te moedigen of te ondersteunenj passeren zelden langs derden.

Wanneer je altijd gelikte mails uitstuurt maar bijv. in meetings een totaal ander beeld naar voren zou brengen dan weten mensen ook wel dat er iets niet klopt met die mails.
Orangelights23 @Blokker_199920 september 2023 16:47
Interne memo's tegenwoordig juist steeds vaker, juist omdat veel mensen het interessant vinden om informatie uit te lekken. In de vele organisaties binnen Europa waar ik afgelopen jaren advies heb gegeven worden interne memo's qua processen als externe berichten behandeld, juist om deze reden. Pas als het gaat om interne communicatie welke geschikt is voor een klein select groepje, dan komen er andere maatregelen bij kijken. Hoe dan ook, ik weet niet hoe dit werkt bij Microsoft, maar ik weet wel dat het bericht er ietwat gelikt uit ziet.
midego @Orangelights2320 september 2023 17:08
Maar het is gissen, om er nu blindelings vanuit te gaan dat alles maar over een afdeling gaat voordat het mailtje er uit gaat is natuurlijk ook onzin.
Jeroen_JRP @Orangelights2320 september 2023 18:01
De mail waar pvt_Joker het over heeft is alleen verstuurd naar de CEO en CFO van Microsoft, en ik verwacht niet dat iedere werk mail die die man verstuurd eerst door de marcom afdeling hoeft. Maar hij zal zeker goed over zijn woorden hebben nagedacht, hij stuurt het tenslotte naar zijn directe baas en degene die zijn budget bepaald.
Lumni @Orangelights2320 september 2023 16:58
Ik herken dit beeld totaal niet wat betreft interne memos in het bedrijfsleven.

Ik heb dit zelfs bij drie corporates waar ik rond heb gelopen nooit gezien.
Bij Rijkswaterstaat heb ik dit wel gezien, met als resultaat dat ze zo'n 5 jaar achter feiten aanliepen op het gebied waar ik over kon oordelen.

Stel Microsoft zou elke interne poep en scheet met 5 man bespreken dan zouden ze echt ten dode opgeschreven zijn vs een ijzersterke concurrent Sony.

Ideeën, meningen en visies moeten snel kunnen rouleren ipv dat alles met politiek kan worden afgestompt.
Chanfan @pvt_Joker20 september 2023 23:23
Op bijna alle gamingforums wordt arrogante Phil Spencer nu afgemaakt en jij kan alleen maar respect hebben voor de man.
pvt_Joker @Chanfan21 september 2023 10:10
Sja ik vorm mijn mening op basis van mails/presentaties en acties van die man. Waarom vinden mensen hem arrogant?
Chanfan @pvt_Joker21 september 2023 23:40
Die mail dat Spencer stuurt dat de Series X de betere console heeft maar in praktijk helemaal niets van terecht komt. Third party games runnen zelfs beter op PS5. "Volgend jaar wordt het beter..." is de uitspraak die Phil Spencer elk jaar maakt. En het feit dat MS Nintendo wilt kopen en zo de hele gamingmarkt wilt verstoren voegt meer olie op het vuur. Slechte beslissing door de Series S te lanceren waardoor next-gen maar niet van de grond komt. Series S is al voor veel third-party devs al een doorn in het oog. De refresh van Series S en X is uitgelekt en voegt buiten de controller niets nieuws toe. Ze halen zelfs de diskdrive weg van de Series X. Niet dat het veel uitmaakt want Xbox gamers kopen toch geen games... Playstation komt waarschijnlijk met de PS5 Pro en zal het gat nog groter worden.

Phil Spencer staat al sinds 2014 aan het hoofd van Xbox en heeft eigenlijk helemaal niets toegevoegd. Sterker nog, hij heeft het verlies van Xbox tegenover PS5 al toegegeven. Misschien kan Gamepass aan zijn portfolio worden toegevoegd maar ook dat cijfer is met zijn 25 miljoen abonees al 9 maanden aan het stagneren. Wat Phil Spencer doet is met hulp van moeder Microsoft met miljarden smijten om developers te kopen. Xbox koopt Game of year, Playstation en Nintendo maken ze. Dat is de consensus van de fans. De meeste fans willen hem weg maar jij bent waarschijnlijk de enige de hem nog aan boord wil houden.
pvt_Joker @Chanfan22 september 2023 10:39
Maar even, respect voor zijn houding en manier van leiding geven.
Je noemt wat voorbeelden van "slechte"beslissingen en slechte prestaties ( waarvan de helft niet onderbouwd of kloppend) wat heeft dat met zijn wel of niet arrogantie te maken.

Even in het kort jouw scala aan voorbeelden die er eigenlijk niks met zijn houding te maken hebben en of gewoon helemaal op lucht gebaseerd zijn:
- "maakt elk jaar die uitspraak"? heb je een mail van elk jaar dat hij dat doet?
- "3d party games runnen beter op ps5" Allemaal? een fractie?
Digital foundry:"Xbox took the top spot 8 times, 5 were a draw or broken everywhere and 2 went to PS5."
https://twitter.com/dark1x/status/1542546724476133377
Jij zal dan net de games spelen die zij niet getest hebben i guess...

- "Series s lanceren waardoor next-gen niet van de grond komt", uberhaupt een loze uitspraak, in de wereld na pandemie zijn er zoveel factoren die bijdragen hieraan, maar jij noemt dat als dé reden.
Er was geen ps5 of xsx te krijgen het eerste jaar, geen bron hiervoor nodig, er konden niet genoeg gemaakt worden om aan vraag te voldoen, Als gamestudio was je gek als je een game ps5 of xsx "only "maakt. Er was geen afzet markt. Kijk maar naar COD, nog steeds cross gen.
Cijfers zijn lastig te vinden maar Forbes zegt dat pas begin dit jaar alles langzaam bijdraait.
ps5 zit op 32mil units, xbox veel lager maar 7mil hiervan is Q4 '22..dus in q4 20 en heel 21+ 22 zijn er "maar" 25mil ps5 's + nog minder xboxen verkocht. Versus 117mil ps4's + 50mil xbox ones die er al zijn in de wereld. denk je echt dat 3d party game studios iets next gen only maken?..
bron: https://www.forbes.com/si...-many-xbox-sales-exactly/


- "maken zelfs de diskdrive weg" Net als de ps5 bieden ze 2 versies aan dus? hoe is dat slecht?
- "kopen toch geen games" jij hebt de cijfers?

- "Hij heeft verlies toegegeven" Precies de woorden van een arrogant iemand toch?
- "Gamepass stagneert" " Er is geen data sinds januari gepubliceert, hoe kom jij hieraan?
- "is met 25mil abbonees.." de service is sinds 2020 met 15mil. gebruikers gegroeid.
Sure niet alle jaren zijn even goed en game releases dragen hieraan bij maar is groeien met 2mil gebruikers "stagnatie"? Het is maar wat jij ervan vindt.
Bronnen:
https://www.statista.com/...-subscriber-count-global/
https://headphonesaddict.com/xbox-game-pass-subscribers/

Ja ze smijten met miljarden hun doel is ook xbox het grootst maken. Ik denk dat zij goed op weg zijn vanuit de afgrond van 2013 launch waar ze vandaan komen.

Ow en betreft GOY, niet alles komt van Nintendo of Sony
https://en.wikipedia.org/...f_Game_of_the_Year_awards

Maargoed Bathesda had een GOY en Activision/Blizzard ook, sja ze willen ze graag overnemen. Voor xbox fans geweldig, voor andere minder.
Chanfan @pvt_Joker22 september 2023 23:08
Zijn houding en zijn manier van leiding geven? Phil Spencer geeft helemaal geen leiding. Leiding geven aan zijn studio's om kwaliteitsvolle high profile AAA games aan een regelmatig tempo te releasen zoals Playstation dat doet dat kan hij allerminst. Het enige wat hij doet is er geld tegenaan smijten. Eerst arrogant doen, wij hebben de beste console en daarna op de kniëen vallen dat ze de console oorlog hebben verloren. Je zou voor minder.

https://www.gamingbible.c...hird-party-games-20201126

De volgende midgen refresh is "slecht" omdat het absoluut niets toevoegt terwijl er volgens de geruchten een PS5 pro eraan zit te komen. En dat is nog meer een performance boost tegenover de X en vooral de S.
Gamepass stagneert omdat het in de documenten staan die zijn uitgelekt.
https://www.reddit.com/r/...had_no_subscriber_growth/

Op Neogaf en Resetera komen regelmatig de verkoopcijfers door van third party games voor PS, Xbox en PC. Het verschil tssn PS en Xbox is wel significant.

En dat de Series S een doorn in het oog is van devs is algemeen bekend. PS heeft er zelfs een tijdelijke "gratis" exclusive bij gekregen: Baldur's Gate 3. Larian Studios heeft een feature, splitscreen, voor Series S moeten schrappen en dat terwijl MS engineers hen zijn gaan helpen. Games moeten volgens MS dezelfde features hebben op zowel SeX. Ze breken dus hun eigen regel. Dit is één game. Wat gaan ze doen tegen het einde van deze generatie? Wat gaat een AAA developer als Activision doen als ze in 2027 nog altijd rekening moeten houden met een Series S.

Ik heb nooit beweerd dat alle GOY van Sony en Nintendo komen. Ik maakt enkel de vergelijking tussen MS, Playstation en Nintendo. MS heeft zelfs moeite om genomineerd te geraken. Daarom dat ik zeg dat MS GOY (Bethesda, Activision) koopt en niet zelf maakt.
Rko 20 september 2023 15:45
Volgens de FTC ligt de fout bij Microsoft.

https://nl.ign.com/xbox-s...an-verwoestende-xbox-leak
Xtuv @Rko20 september 2023 16:43
Het is bekend hoe de bestanden online zijn verschenen. Meer details hier: https://twitter.com/stephentotilo/status/1704155643421004225

Juristen van Microsoft moesten geredigeerde files uploaden. Dat hebben ze gedaan, maar 1 PDF bevatte allerlei niet-geredigeerde bijlagen. Die bijlagen zijn niet zichtbaar als je de PDF in de browser bekijkt, maar wel in Adobe Acrobat.

Dit is ook waarom de FTC zegt "wij hebben dit niet geuploaded".

cc @YannickSpinner
AuteurYannickSpinner Redacteur @Xtuv20 september 2023 16:48
Bedankt voor de toevoeging @Rko, ik heb het artikel aangescherpt. En @Xtuv bedankt voor de tag :D
Verwijderd @phosporus20 september 2023 16:30
Een rechter heeft al aangegeven dat de fout daadwerkelijk bij Microsoft ligt en niet bij de FTC. De FTC is dus niks te verwijten:

https://twitter.com/Moder.../1704194858699870631?s=19
Wolfos
20 september 2023 15:41
Dan zijn jullie nog de grootste onthullingen (of eigenlijk bevestigingen) vergeten; de remasters van Oblivion en Fallout 3. Hier was al een eerder gerucht over, en dat blijkt dus te kloppen.
Ook waren een nieuwe DOOM, Ghostwire Tokyo 2 en Dishonored 3 in ontwikkeling.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 14:26]

raro007 @Wolfos20 september 2023 15:50
Nou ik vond dat hij nintendo wilde kopen toch wel interessanter.
cold_as_ijs @raro00720 september 2023 16:53
Of hun plan om Sony volledig uit de markt te drukken door ze gewoon te outspenden... Het geeft in ieder geval een leuk inkijkje in hoe MS naar de gamingmarkt kijkt.
loki504 @cold_as_ijs20 september 2023 18:11
En jij denkt dat Sony dat niet wil/doet? Dit gaat om interne mails. Als je denkt dat MSFT de enigste is die interne mail versturen met idee en mogelijke manieren om de concurrentie te slim af te zijn dan wel hun afdeling weer op de rit te krijgen dan zit je er goed naast. En ja outspenden is een van de mogelijkheden. Sony zat toch ook niet stil toen Xbox extreem klein was? Die blijven ook afwegingen maken hoe ze Xbox klein kunnen houden. En dat zie je ook aan hun reacties op deze overname.
cold_as_ijs @loki50420 september 2023 22:08
Ik weet niet hoe Sony denkt en intern communiceert. Is natuurlijk pure speculatie op dit moment. Maar als je een leak weet dan hoor ik het graag.

Maar als het hoofd van MS gaming studios Matt Booty dit intern mailt en dat er vervolgens bijna 80 Miljard wordt uitgegeven vind ik dat een interessant inkijkje in de keuken. Zeker als er woorden als spend Sony out of business bij worden gebruikt.

[Reactie gewijzigd door cold_as_ijs op 22 juli 2024 14:26]

loki504 @cold_as_ijs20 september 2023 22:34
Ik heb er geen leak over maar dat is toch ook gewoon commen sense? Zo heeft Jim als eerst mails verstuurd dat CoD wel op PlayStation zou blijven naar zijn bazen en zij publiekelijk iets anders. En dat is vrij normaal om zulke dingen te bespreken en pas later met een concreet plan komt. En MSFT had een grote zak geld liggen waar een doel voor zochten. Dan is outspenden van Sony en optie en daarmee snel Xbox op de kaart brengen en uiteindelijk voor nog meer omzet kan lijden. En andere optie is inderdaad investeren in nieuwe kleine studios en op die manier over enkele jaren misschien de vruchten van kan plukken maar dan zit je nog steeds met die zak geld die ooit eens op moet.

En MSFT is niet naar ABK gekomen. Maar ABK kwam naar MSFT om gekocht te worden.
Loller1
@cold_as_ijs20 september 2023 18:47
Nadat Sony 1,5 generatie heeft gespendeerd aan Microsoft te outspenden is dit wel een beetje een koekje van eigen deeg zou ik zeggen.
cold_as_ijs @Loller120 september 2023 21:48
Vind het nogal een uitspraak, misschien dat je dit ook kan staven met bewijs?

Misschien dit lijstje erbij pakken:
https://en.m.wikipedia.or...e_video_game_acquisitions

Verder is de bruto winst van MS al hoger dan de omzet van Sony, lijkt me niet de beste strategie om ze proberen te outspenden.
loki504 @cold_as_ijs20 september 2023 22:10
Sony heeft geen geld voor studios maar door hun omvang kunnen ze Xbox blokkeren voor een habbekrats. Dat bedoelt hij met outspenden.
raro007 @cold_as_ijs20 september 2023 23:13
tweakers zit zo vol met microsoft fanboys dat je niet een normaal discussie kan maken..
Als mensen een beetje zouden denken dan weten ze donders goed dat microsoft best wel gevaarlijk is.
Een bedrijf die op meerdere plekken monopoly heeft of mega winsten maakt dan sta je met 10-1 achter.
microsoft heeft windows, office, azure en tal andere producten waar ze met dat geld andere plekken ook dominant kunnen worden.
ik heb eerder gezegd als de rollen omgedraaid waren dan kan ik je vertellen dan was het over en uit voor sony.
Want die hebben geen kast met geld om dit soort overnamen te bekostigen.
CerandoX.nl @cold_as_ijs21 september 2023 17:30
Ik zou zeggen ga eens na welke studios Sony heeft gekocht. Vrijwel allemaal, op wel vier na die ze wel zelf begonnen zijn. Na aanschaf hebben ze wel meerdere studios laten fuseren en van naam veranderd. Microsoft is zelfs meer studios begonnen dan Sony.

[Reactie gewijzigd door CerandoX.nl op 22 juli 2024 14:26]

cold_as_ijs @CerandoX.nl22 september 2023 15:57
Laten we de feiten op een rijtje zetten. @Loller1 claimt dat Sony de laatste 1.5 generatie bezig was met MS te outspenden. Zoals eerder gepost dat is feitelijk niet waar. Dan zou het over het aantal studio’s gaan volgens @loki504 .

Sony heeft tijdens de PS4 gen maar 1 studio overgenomen. MS heeft in diezelfde periode er 8 overgenomen. De overname golf bij Sony werd pas ingezet nadat MS Zenimax had overgenomen. Deze overname staat op plaats 4 van de duurste overnames in de gaming industrie en Zenimax omvat in totaal 12 studio’s.
Dus het is MS die de laatste 1.5 generatie al probeert Sony te outspenden en er dus nu nog een schepje bovenop doet.

Dat Sony marktleider is komt dus niet door overnames, maar door het leveren van content die de gamers blijkbaar willen. MS heeft het echt aan zichzelf te danken dat ze hun leidende positie zijn kwijtgeraakt. Dit begon al bij de release van de xbox one met het forceren van kinect en het licentie systeem. Daarnaast falen ze al 10 jaar om system sellers te maken. Ok, het is niet helemaal drama, maar als je ziet wat ze in de x360 generatie hadden uitgebracht vs de 10 jaar erna dan is het dag en nacht verschil.

Ik ga verder niet claimen dat Sony heilig is, dat zijn ze verre van.
CrazyBernie @raro00720 september 2023 16:03
Heeft Microsoft al meerdere keren geprobeerd in het verleden dus is weinig nieuws.

Na de overname van Activision zou een overname van Nintendo trouwens zo goed als onmogelijk worden dus dat is dan in elk geval een kleine troost .
Wolfos
@CrazyBernie20 september 2023 16:09
Het lijkt me überhaupt al sterk dat Japan een buitenlandse overname van 90% van hun consolemarkt zou toestaan. En gezien de moeite die ze al hebben met de overname van Activision hoeven ze dit niet eens meer te proberen.
alex4allofyou @Wolfos20 september 2023 20:39
Nintendo is aan familiebedrijf, die gaan het sowieso niet doen.
Croga @alex4allofyou21 september 2023 07:41
Nintendo is gewoon een BV. Als je meer aandelen hebt dan anderen ben je defacto eigenaar.
Aangezien nagenoeg alle aandelen in trusts zitten is het niet na te gaan wie op dit moment de daadwerkelijke eigenaar is en is dus ook niet na te gaan of het nog daadwerkelijk een familie bedrijf is of niet.

Een kleine gok is dat de 17% grootste aandeelhouder(s trust) nog van de familie is maar van de rest verwacht ik dat het al lang niet meer in bezit van de familie is en daarmee de familie dus ook niet persé nog veel te vertellen heeft over overgenomen worden of niet.
alex4allofyou @Croga21 september 2023 08:11
Zolang Japan Japan blijft en Nintendo succesvol gaat dit niet gebeuren, Japan hoort bij het westen vanwege, historie, maar het is niet volledig westers, daarom moesten ze ook zo lachen, het werkt daar anders. Hier in het westen wordt wel alles zo verkocht, wij hebben nu een nihilistische cultuur, maar in Japan bestaan nog andere criteria. Natuurlijk op papier kan alles, maar de kans dat dit gaat gebeuren is bijna nihil.
loki504 @Wolfos20 september 2023 16:33
Hoeveel moeite hebben ze daadwerkelijk? FTC is vandaag de dag gewoon erg anti big tech zonder daadwerkelijk goed onderzoek of met argumenten komen. En ik denk dat MSFT met alle liefde hun hele Cloud dienst opgeven dan wel cloud licentie uitgeven aan Ubisoft(wat nu ook gebeurt) om CMA te vriend te houden.
BlueBird022 @CrazyBernie20 september 2023 16:56
Tot hard gelach van Nintendo tijdens de onderhandelingen volgens bronnen :p
Bulls @Wolfos20 september 2023 17:15
Merkwaardig dat de fallout 3 remaster wel benoemd wordt en de “dit jaar verwachtte” fallout 4 next gen upgrade niet
Verwijderd @Bulls20 september 2023 22:52
Nou, Fallout 4 next gen hebben ze misschien ook gemerkt hoe afschuwelijk het spel er uitziet op 4K.
Heb het nu met texture packs op een malle pc laten runnen op 4k 120hz en de models zien er absoluut niet uit. Afschuwelijk.

het feit dat ze dezelfde modelstructuur in starfield gebruikt hebben maar dan een verbeterde versie, doet me heel erg twijfelen aan de mogelijkheid om het uberhaupt te upgraden in FO4. Als je daar niet een volledig nieuw modelsysteem insteekt is het echt af te raden van het te remasteren, het ziet er niet uit.
AEIOU @Wolfos20 september 2023 15:45
zoals phil zegt is er bij microsoft ook al genoeg intern veranderd, dus er is nog een mogelijkheid dat het intern gecancled is al. Hoogstwaarschijnlijk komen deze remasters wel uit, zou me idioot lijken om die remakes niet te maken van een hype/winst perspectief.
TheMaurice 20 september 2023 17:04
Idee voor Xbox: verkoop Xbox gaming pc's, en voeg aan Windows 11 een Xbox mode toe zodat je alles via controller kunt besturen.
loki504 @TheMaurice20 september 2023 17:12
Een xbox mode/couch gaming modus zou inderdaad wel nice zijn.
Bulls @TheMaurice21 september 2023 07:50
Via steam streamen naar de tv
joey82 20 september 2023 16:02
maakt mij eigenlijk niet uit hoe een console er uit ziet zolang het maar doet wat het moet doen....
Kaasje123 @joey8220 september 2023 16:04
Ik vind de ps5 persoonlijk toch echt te groot en lomp. Dan kan hij wel leuke games afspelen maar passen doet hij nooit in mijn tvmeubel
joey82 @Kaasje12320 september 2023 16:13
ach, ik hoor eigenlijk alleen maar luxe problemen, je hoeft het niet te kopen he :)
Bulls @Kaasje12320 september 2023 17:19
Bij mij staat de ps5 op de tv meubel, en zo lelijk is het niet. Misschien als je alles strak wil wegwerken. Maar dan kun je nog een vak leeg maken. Alleen voor koeling heb hem rechtop bovenop.
WhateverSuitsU 20 september 2023 16:26
Misschien was dit alles een vooropgesteld plan om alle toekomstige ideeën eens voor te leggen bij iedereen met maximale exposure en bij te sturen waar nodig. Zonder ellenlange enquêtes en afhankelijkheden van mensen die je het wil laten lezen. Deze sensatie levert genoeg respons op denk ik zo.
Loller1
@WhateverSuitsU20 september 2023 18:49
Ja tuurlijk, want een rechter kan er absoluut mee lachen dat je het rechtssysteem gebruikt voor marketing.
Roel1966 20 september 2023 23:46
Ik geloof daar nooit zo in die verhalen van interne documenten die dan zogenaamd ongewild online gezet zouden zijn. Als je het mij vraagt zijn dit gewoon bepaalde slimme tactieken om mensen alvast warm te maken voor de toekomst.
Linksquest Moderator Spielerij
21 september 2023 10:31
Jammer dat veel dingen op een domme manier, wiens fout het ook is, zo uitgelekt is.
Kusanagi 21 september 2023 10:58
Ik weet wel dat als het zo ver komt ik klaar ben met console gaming. Dan maar Pc gaming all the way... heb een PS5, vier Switch systemen en twee dikke Pc's met elk een 3090 in huis staan en ik heb nooit de behoefte gevoeld om ook een Xbox in huis te halen. Als Nintendo er niet meer is dan gaat dat hele console gamen eraan...
WhateverSuitsU 20 september 2023 15:56
Of Baldur's Gate 3 een 'Second-Run Stadia PC RPG' noemen :+

https://www.polygon.com/2...ate-xbox-series-x-version
CrazyBernie @WhateverSuitsU20 september 2023 16:08
Met de kennis van nu klopt dat inderdaad niet.

Maar op het moment van schrijven was alles wat met stadia te maken had een grote puinzooi.

Aangezien ook de studio achter baldurs gate zelf totaal niet dit succes verwacht had snap ik wel dat Microsoft het ook niet hoog op hun lijstje had staan.
Forsythia @WhateverSuitsU20 september 2023 16:13
Second Run, i.e., een game die niet eerst op Xbox uit komt maar op een ander platform. Zegt niets over de kwaliteit van de game.
loki504 @WhateverSuitsU20 september 2023 16:54
Laten we wel wezen tot release horden je weinig mensen over BG3 hebben terwijl die toch al een tijdje in early access was.

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